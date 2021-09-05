Силы сопротивления афганской провинции Панджшер заявили о разгроме талибов

"Не менее тысячи террористов оказались в ловушке из-за блокпостов, все нападавшие спасались бегством", – отметил Дашти.

Пресс-секретарь НФС утверждает, что талибы понесли большие потери убитыми, ранеными и пленными, многие из которых были из Пакистана.

Он добавил, что "Талибан" пытается распространить свою пропаганду и отвлечь внимание.

Член комиссии "Талибана" по культуре Анаамулла Самангани в комментарии TOLOnews заявил о захвате боевиками районов Шотул, Парьян, Хендж и Абшар в Панджшере. По его словам, сейчас бои идут в Анабе, недалеко от центра провинции.

Боевые действия между "Талибаном" и силами сопротивления продолжаются несколько дней. Обе стороны провели несколько встреч, чтобы достичь мирного соглашения, но это не принесло результатов, сообщили журналисты.