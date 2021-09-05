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Силы сопротивления афганской провинции Панджшер заявили о разгроме талибов

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Талибы объявляли 3 сентября о захвате Панджшера
Талибы объявляли 3 сентября о захвате Панджшера
Фото: ЕРА

Силы Национального фронта сопротивления Ахмада Масуда заявили о разгроме боевиков движения "Талибан" во время их наступления на афганскую провинцию Панджшер. Об этом написал в Twitter 5 сентября пресс-секретарь НФС Фахим Дашти.

"Не менее тысячи террористов оказались в ловушке из-за блокпостов, все нападавшие спасались бегством", – отметил Дашти.

Пресс-секретарь НФС утверждает, что талибы понесли большие потери убитыми, ранеными и пленными, многие из которых были из Пакистана.

Он добавил, что "Талибан" пытается распространить свою пропаганду и отвлечь внимание.

Член комиссии "Талибана" по культуре Анаамулла Самангани в комментарии TOLOnews заявил о захвате боевиками районов Шотул, Парьян, Хендж и Абшар в Панджшере. По его словам, сейчас бои идут в Анабе, недалеко от центра провинции.

Боевые действия между "Талибаном" и силами сопротивления продолжаются несколько дней. Обе стороны провели несколько встреч, чтобы достичь мирного соглашения, но это не принесло результатов, сообщили журналисты.

Контекст:

"Талибан" 22 августа сообщал об окружении провинции Панджшер и дал силам сопротивления четыре часа, чтобы сдаться. Этого не произошло. На тот момент Панджшер была единственной не подконтрольной талибам провинцией из 34.

3 сентября талибы заявили о захвате Панджшера, но один из лидеров сопротивления талибам, бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех сказал, что в провинции "еще идут ожесточенные бои".

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. Боевикам "Талибана" удалось взять под контроль практически всю страну к 15 августа, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

Теги: Афганистан, переговоры, террористы, нападение, боевики, раненые, Талибан, талибы, блокпост, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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