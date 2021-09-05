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В Кабуле талибы разогнали марш женщин. Боевики стреляли в воздух и применили слезоточивый газ

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Талибы запретили совместное обучение женщин и мужчин в университетах
Талибы запретили совместное обучение женщин и мужчин в университетах
Фото: ЕРА

Боевики движения "Талибан" 4 сентября применили слезоточивый газ, чтобы разогнать в Кабуле протестующих, которые требовали защиты прав при новом руководстве в Афганистане. Об этом сообщил афганский телеканал TOLOnews.

На митинге присутствовали в основном женщины, они второй день вышли на улицы города в знак протеста. Им не разрешили подойти к президентскому дворцу, спецназ талибов применил против них слезоточивый газ.

Активистка по имени Сурая сообщила, что талибы избили несколько женщин. Associated Press со ссылкой на очевидцев происходящего пишет, что боевики стреляли в воздух. 

Женский марш начался мирно, его участницы возложили цветы у здания министерства обороны Афганистана в честь солдат, погибших в боях с талибами, а затем направились к президентскому дворцу.

Когда крики протестующих стали громче, несколько представителей "Талибана" решили спросить, что они хотят сказать. 24-летняя студентка Судаба Кабири в ответ заявила о правах женщин, которые предусмотрены в исламе, написало агентство.

Глава комиссии "Талибана" по культуре Мухаммад Джалал сказал, что эти демонстрации были "преднамеренной попыткой создать проблемы", сообщил CNN. По его словам, активисты "не представляют даже 0,1% населения Афганистана".

Контекст:

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, в стране действовали законы шариата в их строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна".

Женщины должны были носить паранджу. Контролировало поведение женщин министерство по пропаганде добродетели и предотвращения греха. Его сотрудники ездили по стране, публично унижали и били женщин. Женщин, которых обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

Ситуация с правами женщин в стране улучшилась после свержения власти талибов. Однако на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года, движение вновь взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти, на которой заявили, что женщины смогут работать, если будут "жить по законам шариата".

27 августа талибы заявили, что женщины в Афганистане должны оставаться дома до тех пор, пока группировка "Талибан" не создаст условия для их безопасности. Представитель талибов заявил, что такая мера нужна, так как силы безопасности "Талибана" "не обучены тому, как обращаться с женщинами".

После этого талибы запретили совместное обучение женщин и мужчин в университетах, в том числе запретили мужчинам обучать женщин.

Замглавы политического офиса "Талибана" Шир Мохаммад Аббас Станекзай в начале сентября заявил, что женщины могут продолжать свою работу, но на высших постах или в кабинете министров их "не может быть".

Теги: Афганистан, газ, спецназ, боевики, Талибан, талибы, Кабул, женщины, демонстрации, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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