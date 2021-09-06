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Талибы заявили, что обсуждали с заместителем генсека ООН гуманитарную помощь для Афганистана

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На встрече присутствовал сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар
На встрече присутствовал сооснователь "Талибана" Абдул Гани Барадар
Фото: Martin Griffiths / Twitter

Представители движения "Талибан" встретились 5 сентября с заместителем генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам Мартином Гриффитсом. Об этом написал в Twitter один из представителей "Талибана" Сохаил Шахин.

Встреча прошла в министерстве иностранных дел в Кабуле, на ней присутствовал сооснователь "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар, указал Шахин. 

"Делегация ООН пообещала продолжить оказание гуманитарной помощи [Афганистану]", – проинформировал представитель талибов.

По его словам, во время беседы Гриффитс пообещал обратиться к странам-донорам за дополнительной помощью для Афганистана. 

"Делегация Исламского Эмирата Афганистан поблагодарила делегацию ООН, заверив их в сотрудничестве и предоставлении необходимых условий", – заключил Шахин.

Гриффитс в своем Twitter подтвердил факт встречи с лидерами талибов.

"Я встретился с руководством Талибана, чтобы подтвердить обязательство ООН предоставлять беспристрастную гуманитарную помощь и защиту миллионам нуждающихся в Афганистане", – сообщил он.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы. Великобритания эвакуировала 15 тыс. человек, отмечает BBC.

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

Теги: ООН, Афганистан, Талибан, талибы, Кабул, Абдул Гани Барадар, встреча, сотрудничество, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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