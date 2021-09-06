Талибы заявили, что обсуждали с заместителем генсека ООН гуманитарную помощь для Афганистана

Встреча прошла в министерстве иностранных дел в Кабуле, на ней присутствовал сооснователь "Талибана" мулла Абдул Гани Барадар, указал Шахин.

"Делегация ООН пообещала продолжить оказание гуманитарной помощи [Афганистану]", – проинформировал представитель талибов.

1/2

Mullah A. Baradar, Deputy-Amir, IEA for Political Affairs and Head, PO and his delegation met Martin Griffiths, UN Under Secretary General for Humanitarian Affairs at the foreign Ministry in Kabul, today. The UN delegation promised continuation of humanitarian assistance — Suhail Shaheen. * * * (@suhailshaheen1) September 5, 2021

По его словам, во время беседы Гриффитс пообещал обратиться к странам-донорам за дополнительной помощью для Афганистана.

"Делегация Исламского Эмирата Афганистан поблагодарила делегацию ООН, заверив их в сотрудничестве и предоставлении необходимых условий", – заключил Шахин.

Гриффитс в своем Twitter подтвердил факт встречи с лидерами талибов.

"Я встретился с руководством Талибана, чтобы подтвердить обязательство ООН предоставлять беспристрастную гуманитарную помощь и защиту миллионам нуждающихся в Афганистане", – сообщил он.