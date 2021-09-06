"Талибан" хочет установить дипломатические отношения с Германией и получить финансовую помощь

По его словам, немцам всегда рады в Афганистане, так как даже во времена королевства около 100 лет назад "немцы сделали много добра в Афганистане". Он также отметил, что талибы прощают Германии то, что она поддержала американскую операцию в стране.

Новое правительство "Талибана" хотело бы, чтобы Берлин и другие страны оказали им финансовую поддержку, гуманитарную помощь и сотрудничество в области здравоохранения, сельского хозяйства и образования.