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Блинкен сказал, что талибы подтвердили обещание позволить жителям Афганистана свободно выехать из страны

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Блинкен ожидает, что талибы выполнят обещание
Блинкен ожидает, что талибы выполнят обещание
Фото: ЕРА

Представители "Талибана", захватившего власть в Афганистане, подтвердили свое обещание позволить афганцам свободно покинуть страну. Об этом госсекретарь США Энтони Блинкен заявил 7 сентября во время визита в Катар, пишет AFP.

Блинкен сказал, что представители США связывались сегодня с талибами. США считают, что "Талибан" идет на сотрудничество, отметил он.

По словам Блинкена, талибы сказали, что "позволят людям с проездными документами свободно покинуть страну". Все международное сообщество "надеется, что талибы выполнят это обязательство", подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что в Афганистане не осталось американского персонала, пишет Reuters.

Контекст:

"Талибан" пришел к власти в Афганистане в августе на фоне вывода американских войск. К 15 августа движение взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

6 сентября исламистское движение заявило о полном взятии под контроль последней не подконтрольной им до сих пор провинции Панджшер и окончании войны в Афганистане.

Группировка заявляла, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск незадолго до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов обезопасить проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и защитить права человека.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, это число постоянно меняется.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Афганистан, Катар, Талибан, Энтони Блинкен, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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