Блинкен сказал, что талибы подтвердили обещание позволить жителям Афганистана свободно выехать из страны

Блинкен сказал, что представители США связывались сегодня с талибами. США считают, что "Талибан" идет на сотрудничество, отметил он.

По словам Блинкена, талибы сказали, что "позволят людям с проездными документами свободно покинуть страну". Все международное сообщество "надеется, что талибы выполнят это обязательство", подчеркнул он.

Госсекретарь отметил, что в Афганистане не осталось американского персонала, пишет Reuters.