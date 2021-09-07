Блинкен осудил приговоры белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Блинкен: Мы повторяем наш призыв к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси Фото: EPA

Приговоры он назвал политически мотивированными. По его словам, они являются еще одним свидетельством полного игнорирования властями Беларуси прав человека и основных свобод.

"Госпожа Колесникова и господин Знак заслуживают прозрачного судебного рассмотрения выдвинутых против них фальшивых обвинений, которого они не получили. Как государство – участник ОБСЕ Беларусь обязалась уважать право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом, а также право на свободу выражения мнений и мирных собраний. Как и все граждане Беларуси, Колесникова и Знак имеют право на права, перечисленные в белорусской конституции, а также на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, в соответствии с международными обязательствами Беларуси в области прав человека", – заявил он.

Блинкен отметил, что вместе с единомышленниками США поддерживают стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране.

"9 августа мы издали указ, согласно которому режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко несет ответственность за свои атаки на демократию и права человека, транснациональные репрессии и коррупцию. Мы повторяем наш призыв к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси внутри и за пределами Беларуси и к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая Колесникову и Знака. Мы повторяем наш призыв к белорусским властям начать настоящий диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением", – добавил госсекретарь США.