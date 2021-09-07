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Блинкен осудил приговоры белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

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Блинкен: Мы повторяем наш призыв к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси
Блинкен: Мы повторяем наш призыв к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси
Фото: EPA

США осудили приговоры, вынесенные белорусским оппозиционерам Марии Колесниковой и Максиму Знаку. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена, опубликованном на сайте Госдепартамента 6 сентября.

Приговоры он назвал политически мотивированными. По его словам, они являются еще одним свидетельством полного игнорирования властями Беларуси прав человека и основных свобод.

"Госпожа Колесникова и господин Знак заслуживают прозрачного судебного рассмотрения выдвинутых против них фальшивых обвинений, которого они не получили. Как государство – участник ОБСЕ Беларусь обязалась уважать право на справедливое судебное разбирательство независимым и беспристрастным судом, а также право на свободу выражения мнений и мирных собраний. Как и все граждане Беларуси, Колесникова и Знак имеют право на права, перечисленные в белорусской конституции, а также на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона, в соответствии с международными обязательствами Беларуси в области прав человека", – заявил он.

Блинкен отметил, что вместе с единомышленниками США поддерживают стремление белорусского народа к демократическому, процветающему будущему в свободной и независимой стране.

"9 августа мы издали указ, согласно которому режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко несет ответственность за свои атаки на демократию и права человека, транснациональные репрессии и коррупцию. Мы повторяем наш призыв к прекращению кампании репрессий против народа Беларуси внутри и за пределами Беларуси и к немедленному и безоговорочному освобождению всех политических заключенных, включая Колесникову и Знака. Мы повторяем наш призыв к белорусским властям начать настоящий диалог с демократической оппозицией и членами гражданского общества, ведущий к свободным и справедливым выборам под международным наблюдением", – добавил госсекретарь США.

Контекст:

Колесникова и Знак – члены президиума координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, они находятся под арестом с осени прошлого года.

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Виктора Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Знака задержали 9 сентября 2020 года. 18 сентября он объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Голодовку Знак прекратил 28 сентября10 мая 2021 года адвокат Дмитрий Лаевский сообщил в Telegram, что оппозиционеру предъявили окончательное обвинение.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и Знаком.

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем пунктам обвинения. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: США, Беларусь, Александр Лукашенко, оппозиция, Госдепартамент США, приговор, Энтони Блинкен, Мария Колесникова, Максим Знак
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