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Белорусский суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии

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Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима
Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима
Фото: Maria Kalesnikava / Facebook

6 сентября белорусский суд признал виновными по всем инкриминируемым им обвинениям оппозиционеров Марию Колесникову и Максима Знака. Об этом сообщило Zerkalo.

Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу, защитники оппозиционеров могут обжаловать его.

У суда в Минске собрались люди, которые хотели попасть на оглашение приговора, но их не пустили на заседание.

Оппозиционеров обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем); ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя); ч. 1 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением).

Контекст:

Колесникова и Знак – члены президиума координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, они находятся под арестом с осени прошлого года. 

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика, Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение. Ей грозит до 12 лет лишения свободы.

Знака задержали 9 сентября 2020 года. 18 сентября он объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Голодовку Знак прекратил 28 сентября10 мая 2021 года Лаевский сообщил в Telegram, что оппозиционеру предъявили окончательное обвинение. Знаку тоже грозит до 12 лет тюрьмы.

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и Знаком.

9 августа 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста несогласных с результатами голосования. По официальным данным, победу в них одержал находящийся при власти с 1994 года Александр Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, оппозиция, Минск, приговор, Мария Колесникова, протесты в Беларуси, Максим Знак
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