Белорусский суд приговорил оппозиционеров Колесникову и Знака к 11 и 10 годам колонии

Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима. Приговор не вступил в законную силу, защитники оппозиционеров могут обжаловать его.

У суда в Минске собрались люди, которые хотели попасть на оглашение приговора, но их не пустили на заседание.

Оппозиционеров обвинили по трем статьям Уголовного кодекса Беларуси: ч. 1 ст. 357 (заговор или иные действия, совершенные с целью захвата или удержания государственной власти неконституционным путем); ч. 3 ст. 361 (публичные призывы к захвату государственной власти, или насильственному изменению конституционного строя); ч. 1 ст. 361−1 (создание экстремистского формирования либо руководство таким формированием или входящим в него структурным подразделением).