"Маша осталась такой же яркой, доброжелательной". Отец белорусской оппозиционерки Колесниковой впервые за год встретился с ней

"Я почувствовал и тепло, и Машино восхищение, ее улыбку увидел. Могу для себя сделать вывод, что ее самочувствие, ее настроение – хорошее. Для меня это очень приятно", – сказал он.

Колесников добавил, что пытался своим поведением передать нежное отношение к дочери.

"Мне кажется, Маша осталась такой же яркой, доброжелательной, искренней. Ее настроение передает мне хорошее настроение и убежденность в том, что все будет хорошо", – отметил мужчина.

По его словам, Знак находится в хорошей физической форме.