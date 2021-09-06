Тихановская о приговорах Колесниковой и Знаку: Выйдут на свободу гораздо раньше

Тихановская вспомнила о том, что Знак, когда его задерживали, "вышел из штаба с гордо поднятой головой", а Колесникова "совершила исторический поступок – порвала паспорт, вместе с ним разорвав все планы режима". Она отметила, что и теперь в суде они продолжают сохранять спокойствие и поддерживать соратников.

"Режиму бы очень хотелось видеть Макса и Марию раздавленными и обессиленными. Но мы видим наших героев сильными и свободными внутри. Они выйдут на свободу гораздо раньше. Выдуманные для них сроки не должны пугать нас, ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели. Они бы хотели, чтобы мы вспомнили, как улыбается Маша, и послушали, как поет Максим", – заявила Тихановская.