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Тихановская о приговорах Колесниковой и Знаку: Выйдут на свободу гораздо раньше

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Тихановская (слева) отреагировала на приговоры Колесниковой (справа) и Знаку
Тихановская (слева) отреагировала на приговоры Колесниковой (справа) и Знаку
Фото: EPA

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова и Максим Знак, которых суд в Беларуси приговорил к 11 и 10 годам колонии соответственно, выйдут из тюрьмы раньше этого срока. Заявление опубликовала пресс-служба Тихановской в Telegram.

Тихановская вспомнила о том, что Знак, когда его задерживали, "вышел из штаба с гордо поднятой головой", а Колесникова "совершила исторический поступок – порвала паспорт, вместе с ним разорвав все планы режима". Она отметила, что и теперь в суде они продолжают сохранять спокойствие и поддерживать соратников. 

"Режиму бы очень хотелось видеть Макса и Марию раздавленными и обессиленными. Но мы видим наших героев сильными и свободными внутри. Они выйдут на свободу гораздо раньше. Выдуманные для них сроки не должны пугать нас, ведь Максим и Маша этого бы точно не хотели. Они бы хотели, чтобы мы вспомнили, как улыбается Маша, и послушали, как поет Максим", – заявила Тихановская.

Контекст:

Колесникова и Знак – члены президиума координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси, они находятся под арестом с осени прошлого года. 

Колесникова – белорусская флейтистка. В 2020 году она начала политическую карьеру, возглавив штаб банкира Бабарико (он собирался баллотироваться в президенты, но был арестован незадолго до выборов и не допущен к ним). После ареста Бабарико Колесникова вместе с Вероникой Цепкало, женой еще одного не допущенного к выборам политика, Валерия Цепкало, вошла в штаб оппозиционного кандидата Светланы Тихановской.

7 сентября в Минске неизвестные задержали и увезли Колесникову. Белорусские пограничники 8 сентября рассказали, что она проходила пограничный контроль на украинской границе, но затем вернулась на белорусскую территорию.

Соратники Колесниковой Антон Родненков и Иван Кравцов, которые сумели добраться до Киева, утверждали, что она порвала паспорт, чтобы избежать выдворения из Беларуси.

9 сентября стало известно, что Колесникова арестована. С того времени она находится под стражей. 13 мая 2021 года оппозиционерке предъявили окончательное обвинение в призывах к действиям против нацбезопасности, заговоре с целью захвата власти и создании экстремистского формирования.

Знака задержали 9 сентября 2020 года. 18 сентября он объявил голодовку после того, как ему предъявили обвинение по ч. 3 ст. 361 (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь) Уголовного кодекса Республики Беларусь. Голодовку Знак прекратил 28 сентября10 мая 2021 года Лаевский сообщил в Telegram, что оппозиционеру предъявили окончательное обвинение. 

4 августа в Минске начался закрытый процесс над Колесниковой и Знаком.

6 сентября белорусский суд признал Колесникову и Знака виновными по всем инкриминируемым им обвинениям. Суд приговорил Колесникову к 11 годам колонии общего режима, Знака – к 10 годам колонии усиленного режима.

Теги: Беларусь, оппозиция, приговор, суд, Светлана Тихановская, Мария Колесникова, Максим Знак
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