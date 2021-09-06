В Евросоюзе отреагировали на приговоры белорусским оппозиционерам Колесниковой и Знаку

Заявление выпустили в связи с ситуацией вокруг белорусских оппозиционеров Марии Колесниковой и Максима Знака, которых суд в Беларуси приговорил сегодня к 11 и 10 годам колонии соответственно.

"ЕС сожалеет о продолжающемся вопиющем неуважении минского режима к правам человека и фундаментальным свободам народа Беларуси. ЕС требует немедленного и безусловного освобождения всех политических заключенных в Беларуси, которых насчитывается более 650 человек, включая Марию Колесникову и Максима Знака, а также журналистов и всех людей, оказавшихся за решеткой за то, что пользовались собственными правами", – сказано в документе.

Осудило решение белорусского суда и правительство Германии. Как сообщила "Немецкая волна", официальный представитель МИД ФРГ Андреа Зассе сказала, что Берлин считает эти приговоры "олицетворением жестоких действий, репрессий, запугивания оппозиционных политиков и гражданского общества со стороны белорусского режима".