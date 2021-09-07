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ОБЩЕСТВО

В Минобороны Украины рассказали, сколько потратили на эвакуацию людей из Афганистана

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Из Афганистана Украина эвакуировала более 600 человек
Из Афганистана Украина эвакуировала более 600 человек
Фото: Командування Повітряних Сил ЗСУ / Air Force Command of UA Armed Forces / Facebook

Министерство обороны Украины потратило $248,2 тыс. на эвакуацию людей из Кабула после установления контроля "Талибана" над большей частью Афганистана. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в ответ на запрос агентства "Українські новини".

В то же время в Минобороны не уточнили количество эвакуированных, заявив, что это компетенция Министерства иностранных дел.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 26 августа сообщал, что украинцев и граждан других государств эвакуировали из Афганистана как военными самолетами, так и гражданскими. Он отмечал, что за полеты гражданских самолетов Украина не платила из госбюджета. "Эвакуация была осуществлена на уровне политических договоренностей между Украинским государством и владельцами этих самолетов", – сказал министр.

Глава Офиса президента Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что около 100 человек с разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, это число постоянно меняется. 

"Талибан" заявлял, что не будет атаковать военнослужащих США. Однако боевики установили крайний срок вывода войск из Афганистана – до 31 августа. США завершили эвакуацию и вывод своих войск за несколько часов до наступления этой даты.

30 августа Совет Безопасности ООН принял резолюцию, в которой призвал талибов облегчить безопасный проход для людей, желающих покинуть Афганистан, разрешить гуманитарным организациям доступ в страну и отстоять права человека. 

Теги: Украина, Афганистан, эвакуация, Талибан, талибы, Минобороны, Кабул, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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