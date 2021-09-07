Зеленский: После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!

"Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки", – написал президент.

Військові розвідники сьогодні відіграють ключову роль у захисті інтересів і безпеки України. Завдяки їм ми здатні запобігти загрозам і здолати виклики. А після операції з порятунку людей в Афганістані українській воєнній розвідці аплодує весь світ! З Днем воєнної розвідки * ! pic.twitter.com/hTzM5brYVg

Контекст:

В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки.

Украинские военные во время спецоперации в Кабуле помогли эвакуировать около 700 человек, среди них были украинцы, канадцы, граждане других стран, в том числе журналисты, переводчики, сотрудники неправительственных организаций.

О проведении спецоперации украинскими военными 29 августа написало канадское издание The Globe and Mail. СМИ сообщало, что операция была проведена утром 27 августа – через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после террористического акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

Украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром. В аэропорту 19 афганцев посадили в грузовой военный самолет и вывезли в Исламабад. Эвакуированные заявляли, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения.

2 сентября ГУР Минобороны опубликовало видео этой спецоперации. На нем видно, как украинский спецназ сопровождает автомобили с людьми в аэропорт Кабула.