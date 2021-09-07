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Зеленский: После операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир!

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Зеленский: Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины
Зеленский: Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины
Фото: EPA

После операции по эвакуации людей из Афганистана украинской военной разведке "аплодирует весь мир". Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter 7 сентября, поздравляя военных разведчиков с профессиональным праздником.

"Военные разведчики сегодня играют ключевую роль в защите интересов и безопасности Украины. Благодаря им мы способны предотвратить угрозы и преодолеть вызовы. А после операции по спасению людей в Афганистане украинской военной разведке аплодирует весь мир! С Днем военной разведки", – написал президент.

Контекст:

В Украине 7 сентября отмечают День военной разведки.

Украинские военные во время спецоперации в Кабуле помогли эвакуировать около 700 человек, среди них были украинцы, канадцы, граждане других стран, в том числе журналисты, переводчики, сотрудники неправительственных организаций.

О проведении спецоперации украинскими военными 29 августа написало канадское издание The Globe and Mail. СМИ сообщало, что операция была проведена утром 27 августа –  через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после террористического акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

Украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром. В аэропорту 19 афганцев посадили в грузовой военный самолет и вывезли в Исламабад. Эвакуированные заявляли, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения.

2 сентября ГУР Минобороны опубликовало видео этой спецоперации. На нем видно, как украинский спецназ сопровождает автомобили с людьми в аэропорт Кабула.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Афганистан, разведка, эвакуация, Талибан, талибы, Владимир Зеленский, приход талибов к власти в Афганистане 2021
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