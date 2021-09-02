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"Выходили пешком за пределы аэропорта". Разведка опубликовала кадры спецоперации по эвакуации украинцев в Кабуле. Видео

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Cпецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта в Кабуле
Cпецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта в Кабуле
Скриншот: Головне управління розвідки Міністерства оборони України / Facebook

Сотрудники Главного управления разведки Минобороны провели в Кабуле спецоперацию по эвакуации украинцев, а также иностранцев, среди которых – представители ООН, правозащитники, журналисты, а также люди, сотрудничавшие с коалиционным контингентом в Афганистане.

Эксклюзивное видео спецоперации с участием украинской разведки опубликовано 2 сентября в Facebook ГУР Минобороны.  

Отмечается, что несмотря на отсутствие миротворческого контингента Украины в Афганистане, сотрудникам разведки "удалось достичь ошеломительного результата" – Украина вывезла из Кабула более 700 человек и заняла восьмое место по числу эвакуированных лиц среди стран Европы.

"Чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка, спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решалась ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона за территорией аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана", – подчеркивается в сообщении.

На видео видно, как украинский спецназ сопровождает автомобили с людьми в аэропорт Кабула.

https://www.facebook.com/DefenceIntelligenceofUkraine/videos/2599191717043413/

О проведении спецоперации украинскими военными 29 августа написало канадское издание The Globe and Mail. СМИ сообщало, что операция была проведена утром 27 августа, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после террористического акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

Украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром. В аэропорту 19 афганцев посадили в военный грузовой самолет и вывезли в Исламабад. Эвакуированные заявляли, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации. 

31 августа, после того как из Кабула вылетел последний военный самолет США, талибы взяли под контроль местный аэропорт и объявили об "освобождении" Афганистана.

Украина организовала шесть эвакуационных рейсов из Кабула. Всего из Афганистана в Украину, по данным МИД, эвакуировали более 650 граждан.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак говорил 28 августа, что всех украинских граждан, которые заявили о желании покинуть Афганистан, эвакуировали, но 30 августа СМИ сообщили, что более 100 человек с гражданством или разрешением на проживание в Украине ждут эвакуации. 1 сентября министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба уточнил, что около 200 человек просят Украину эвакуировать их из Афганистана, это число постоянно меняется.

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