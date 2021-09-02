"Выходили пешком за пределы аэропорта". Разведка опубликовала кадры спецоперации по эвакуации украинцев в Кабуле. Видео

Эксклюзивное видео спецоперации с участием украинской разведки опубликовано 2 сентября в Facebook ГУР Минобороны.

Отмечается, что несмотря на отсутствие миротворческого контингента Украины в Афганистане, сотрудникам разведки "удалось достичь ошеломительного результата" – Украина вывезла из Кабула более 700 человек и заняла восьмое место по числу эвакуированных лиц среди стран Европы.

"Чтобы найти и безопасно забрать людей из эвакуационного списка, спецназовцы ГУР пешком выходили за пределы защищенного периметра аэропорта. На такое рискованное решение не решалась ни одна из других эвакуационных миссий, потому что зона за территорией аэропорта уже находилась под контролем боевиков "Талибана", – подчеркивается в сообщении.

На видео видно, как украинский спецназ сопровождает автомобили с людьми в аэропорт Кабула.

О проведении спецоперации украинскими военными 29 августа написало канадское издание The Globe and Mail. СМИ сообщало, что операция была проведена утром 27 августа, через день после того, как последний канадский эвакуационный самолет вылетел из Афганистана, и через несколько часов после террористического акта возле аэропорта имени Хамида Карзая в Кабуле. Операция координировалась Офисом президента Украины.

Украинские военные вышли в Кабул пешком, чтобы сопроводить два микроавтобуса с переводчиками и их семьями на аэродром. В аэропорту 19 афганцев посадили в военный грузовой самолет и вывезли в Исламабад. Эвакуированные заявляли, что ошеломлены тем, что украинцы пошли на риск ради их спасения.