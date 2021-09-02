Блинкен поблагодарил Украину за помощь в эвакуации из Афганистана

Чиновник отметил, что ему было приятно присоединиться к встрече президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Американо-украинское партнерство крепче, чем когда-либо, и мы привержены светлому и процветающему будущему Украины. Я благодарю Украину за ее помощь в эвакуации тех, кто находится в группе риска в Афганистане", – написал Блинкен.

It was a pleasure to join @POTUS' meeting with Ukrainian President @ZelenskyyUA. The U.S.-Ukrainian partnership is stronger than ever and we're committed to Ukraine’s bright and prosperous future. I commend Ukraine for its assistance helping evacuate those at-risk in Afghanistan. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 1, 2021

28 августа посольство США в Украине поблагодарило Силы специальных операций ВСУ за безопасное сопровождение афганских партнеров США, включая людей с инвалидностью, до их самолетов в Кабуле.