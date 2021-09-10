ЕС раскритиковал новое правительство Афганистана, созданное талибами

По его словам, "это не похоже на всеохватывающее и представительное формирование с точки зрения богатого этнического и религиозного разнообразия Афганистана, которое мы надеялись увидеть и которое Талибан обещал".

Он также выразил опасения в отношении временного правительства талибов, в которое входят люди, подпадающие под санкции Организации Объединенных Наций и разыскиваемые Соединенными Штатами.

Вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович, в свою очередь, заявил, что финансовая поддержка нового правительства зависит от соблюдения талибами основных свобод граждан.

По его словам, в ЕС "очень внимательно смотрят, как новое правительство ведет себя, прежде чем приступить к делу".