В Афганистане остаются 159 граждан Украины, которые хотят вернуться домой – Кулеба

В МИД обещают, что все граждане Украины, которые хотят выехать из Афганистана, будут эвакуированы Фото: zaborona.com

Он отметил, что эти люди не принадлежат к группам риска, для которых в Афганистане существуют острые угрозы – среди них нет журналистов, общественных активистов, сотрудников международных организаций или чиновников, работавших при предыдущей власти.

В то же время Кулеба подчеркнул, что хотя тема Афганистана ушла с первых страниц медиа, она останется приоритетной для его ведомства, пока все граждане Украины не будут эвакуированы.

По его словам, сейчас ведомство работает над организацией и логистикой очередных эвакуационных рейсов, в том числе через посольства в Таджикистане, Пакистане и Иране, а также посольства в Украине "определенных дружественных стран", у которых есть связи с талибами.