В "Талибане" заявили, что женщины в Афганистане не смогут заниматься спортом

Журналисты спросили о вероятности проведения запланированного ранее матча женских команд по крикету между Австралией и Афганистаном, и Васик объяснил, что это вряд ли произойдет, поскольку афганским женщинам, скорее всего, не разрешат это делать.

По его словам, в исламе, который продвигает движение "Талибан", женщинам не позволено открывать окружающим лицо и тело, а в спорте это возможно.

Васик подчеркнул, что сейчас – "эпоха средств массовой информации", женщины будут сняты на фото и видео и "люди будут на них смотреть".

"Мы не предадим исламские ценности", – заявил представитель новых властей Афганистана.