ГОРДОН
 
 
МИР

В "Талибане" заявили, что женщины в Афганистане не смогут заниматься спортом

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Талибы против того, чтобы афганские женщины показывали лица
Талибы против того, чтобы афганские женщины показывали лица
Фото: ЕРА

Из-за исламских ограничений женщины в Афганистане не смогут заниматься спортом, заявил заместитель главы комиссии талибов по культуре Ахмадулла Васик в интервью австралийскому SBS News 8 сентября.

Журналисты спросили о вероятности проведения запланированного ранее матча женских команд по крикету между Австралией и Афганистаном, и Васик объяснил, что это вряд ли произойдет, поскольку афганским женщинам, скорее всего, не разрешат это делать.

По его словам, в исламе, который продвигает движение "Талибан", женщинам не позволено открывать окружающим лицо и тело, а в спорте это возможно.

Васик подчеркнул, что сейчас – "эпоха средств массовой информации", женщины будут сняты на фото и видео и "люди будут на них смотреть".

"Мы не предадим исламские ценности", – заявил представитель новых властей Афганистана.

Контекст:

В интервью The New York Times, которое вышло 25 августа, представитель "Талибана" Забихулла Муджахид заявил, что талибы не будут восстанавливать жесткие порядки, которые ограничивают права женщин. По его словам, опасения, что талибы заставят их оставаться дома и закрывать лица, – безосновательны.

Пресс-секретарь талибов добавил, что женщинам не нужны опекуны для выхода из дома. Сопровождать афганских женщин должен мужчина, в случае поездки на три и более дня.

"Талибан" был у власти в Афганистане с 1996-го по 2001 год, группировка насаждала законы шариата в собственной строгой интерпретации. Девушки старше 10 лет и женщины не имели права учиться, работать и выходить на улицу без сопровождения мужа или родственника мужского пола, отмечает "ВВС News Україна".

Женщины должны были носить паранджу. Контролировало поведение женщин министерство по пропаганде добродетели и предотвращению греха. Его сотрудники ездили по стране, публично унижали и били женщин. Тех из них, кого обвинили в измене, забивали камнями до смерти.

Теги: спорт, Афганистан, Австралия, крикет, Талибан, талибы, женщины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Лучшие комедии в истории. Топ-7
Лучшие комедии в истории. Топ-7
  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена
  Сенцов показал трейлер нового фильма "Носорог", съемки которого прервал из-за российского плена
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль
Продюсер "Танцев со звездами" рассказал, в каких отношениях находится с экс-ведущей проекта Тиной Кароль
"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму
"Лесюня сделала сисюни?", "Это не прикид, это приглашение". Никитюк в откровенном наряде показала свою шаурму
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
"Жениться было одним из самых мудрых решений в моей жизни". Порошенко с супругой отметили муслиновую свадьбу
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
8 сентября: Микеланджело создал "Давида", день рождения правнучки гетмана Дорошенко, смерть Лени Рифеншталь
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
Как приготовить сочные беляши. Рецепт из детства
8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
8 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
  Отец четверых сыновей Андрей Шевченко рассказал, почему они с женой больше не хотят детей
"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ
"Не все так просто". Продюсер "1+1" прокомментировал вероятность трансляции нацотбора на "Евровидение" вместо СТБ
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
Осадчая и Горбунов рассекретили имя новорожденного сына
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"Хороша мамуля", "Похоже на фото с места преступления". Полуголая Мейхер снялась в странной позе на земле
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
"У нее есть один недостаток". 67-летний Макаревич рассказал о семейной жизни с 37-летней женой
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
Каменских травмировалась во время концерта в Турции. Фото
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
"Прекратите выпячивать свой зад!", "Неприличная", "Тигрица". Maruv в неглиже позировала на балконе в Монако
Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты
Гвоздева показала, какими они с мужем были 10 лет назад, и призналась, что за это время не купила себе новые шорты
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
Тина Кароль впервые отреагировала на шоу "Танцы со звездами", которое покинула в новом сезоне
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS