Блинкен даст показания по Афганистану перед Конгрессом США

Блинкен выступит перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам на публичных слушаниях в понедельник, 13 сентября, в 14.00 по североамериканскому восточному времени (7.00 по Киеву). Также он даст показания комитету Сената по международным отношениям в 10.00 по восточноевропейскому времени (9.00 по Киеву) на публичных слушаниях во вторник, 14 сентября.

Другие комитеты Конгресса, вероятно, проведут свои собственные слушания в ближайшие недели по поводу завершения в прошлом месяце самой продолжительной войны в США.

Как отмечает Reuters, оппозиционные республиканцы обвинили президента-демократа США Джо Байдена в событиях, связанных с крахом поддерживаемого США правительства Афганистана и захватом власти воинствующим исламистским "Талибаном".

Демократы Байдена, которые контролируют обе палаты Конгресса, заявили, что хотят изучить все два десятилетия конфликта при президентах обеих сторон.

Отдельно группа из 15 демократических членов Палаты представителей направила письмо Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с просьбой предоставить дополнительную информацию о том, как оставшиеся американцы, постоянные жители США и другие уязвимые люди будут эвакуированы из Афганистана.