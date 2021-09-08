ГОРДОН
 
 
МИР

Блинкен даст показания по Афганистану перед Конгрессом США

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Блинкен будет давать показания 13-го и 14 сентября
Блинкен будет давать показания 13-го и 14 сентября
Фото: EPA

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет как минимум дважды давать показания в Конгрессе на следующей неделе, когда американские законодатели будут рассматривать вывод войск США из Афганистана. Об этом сообщило 8 сентября агентство Reuters.

Блинкен выступит перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам на публичных слушаниях в понедельник, 13 сентября, в 14.00 по североамериканскому восточному времени (7.00 по Киеву). Также он даст показания комитету Сената по международным отношениям в 10.00 по восточноевропейскому времени (9.00 по Киеву) на публичных слушаниях во вторник, 14 сентября.

Другие комитеты Конгресса, вероятно, проведут свои собственные слушания в ближайшие недели по поводу завершения в прошлом месяце самой продолжительной войны в США.

Как отмечает Reuters, оппозиционные республиканцы обвинили президента-демократа США Джо Байдена в событиях, связанных с крахом поддерживаемого США правительства Афганистана и захватом власти воинствующим исламистским "Талибаном".

Демократы Байдена, которые контролируют обе палаты Конгресса, заявили, что хотят изучить все два десятилетия конфликта при президентах обеих сторон.

Отдельно группа из 15 демократических членов Палаты представителей направила письмо Блинкену и министру внутренней безопасности Алехандро Майоркасу с просьбой предоставить дополнительную информацию о том, как оставшиеся американцы, постоянные жители США и другие уязвимые люди будут эвакуированы из Афганистана.

Контекст:

Ситуация с безопасностью в Афганистане ухудшилась на фоне вывода американских войск, который начался в апреле 2021 года. К 15 августа движение "Талибан" взяло под контроль практически всю страну, в том числе столицу Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани в этот же день бежал за границу.

На фоне наступления "Талибана" иностранные государства начали эвакуацию своих граждан. Несколько стран (в том числе США, Франция, ГерманияВеликобритания) направили своих военнослужащих в Афганистан для обеспечения безопасности эвакуации.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты эвакуировали или помогли другим странам эвакуировать из Афганистана более 120 тыс. человек, 100 тыс. из них – афганцы.

17 августа представители "Талибана" дали первую пресс-конференцию после прихода к власти. Они пообещали не атаковать другие страны, дать амнистию предыдущему правительству и разрешить женщинам работать, если они будут "жить по законам шариата".

30 августа США завершили вывод войск из Афганистана.

ЕС и США заявили, что пока не будут торопиться с решением, признавать ли власть талибов.

7 сентября "Талибан" представил состав нового правительства Афганистана, все его члены – талибы. Также в новом правительстве – ни одной женщины

Теги: США, Афганистан, Конгресс США, Талибан, талибы, Энтони Блинкен, приход талибов к власти в Афганистане 2021
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
"Немножко поправилась", "Девочка-огонь". Дорофеева крупным планом показала тело
"Завтра что-то опубликуйте, чтобы мы знали, что вы живы". Доктор Комаровский показал фото с гигантскими грибами
"Завтра что-то опубликуйте, чтобы мы знали, что вы живы". Доктор Комаровский показал фото с гигантскими грибами
"Хотелось бы ничего не принимать близко к сердцу и легко отпускать". Бадоева рассказала, что значит быть счастливой
"Хотелось бы ничего не принимать близко к сердцу и легко отпускать". Бадоева рассказала, что значит быть счастливой
  "Публичность – это немного не про меня". Премьер-министр Шмыгаль показал жену и дочерей
  "Публичность – это немного не про меня". Премьер-министр Шмыгаль показал жену и дочерей
7 сентября: похищение "Моны Лизы", день рождения Глории Гейнор, смерть Иосифа Слепого
7 сентября: похищение "Моны Лизы", день рождения Глории Гейнор, смерть Иосифа Слепого
"Ты взорвала мой мир", "С днем рождения, наша любовь". Футболист Андрей Пятов показал фото с младшей дочерью
"Ты взорвала мой мир", "С днем рождения, наша любовь". Футболист Андрей Пятов показал фото с младшей дочерью
Лучшие сериалы в истории. Топ-5
Лучшие сериалы в истории. Топ-5
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
Тимошенко появилась в Верховной Раде заметно постройневшей после летних каникул. Фото
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
7 сентября: какой сегодня праздник, у кого именины, народные приметы
"Жопка – огонь", "Видно кое-что". Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини
"Жопка – огонь", "Видно кое-что". Каменских в Турции перед концертом устроила фотосессию в бикини
Потап показал своих родителей
Потап показал своих родителей
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
Линдеманн на военном фестивале в Москве спел советскую песню
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Теперь точно знаю, что я "эмейзинг". Никитюк показала, как выглядит утром – после сна и вечером – перед съемками
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
"Их семья – ролевая модель для меня". Героиня нового сезона "Холостячки" Злата Огневич рассказала, кого из украинских знаменитостей считает образцовой семьей
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
Пономарев – полицейский, Павлик – асфальтоукладчик, Яма – физрук. Звезды перевоплотились в тех, кем мечтали стать в детстве. Фоторепортаж
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Баклажаны со вкусом грибов. Простой рецепт вкусного блюда
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
Волочкова снялась полностью голой и показала капли для глаз, "чтобы не видеть долбо…бов"
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Самая лучшая". 52-летняя Лопес перед камерой выставила грудь
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
"Хищная, страстная". Мейхер в белье показала огромную татуировку на бедре
  Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
Полякова: О теме сквирта я узнала недавно. Мужу рассказала, он научился. Теперь практикуем
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
"Какое сладкое удовольствие". Звезда "Великолепного века" Узерли в глубоком декольте исполнила восточный танец
  Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
Беленюк о возможном романе с Никитюк: Я люблю высоких. Но у нее же кто-то есть – какой-то азербайджанец
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
"Ваш сын – вылитый вы. Вы очень красивый мужчина". Разумков опубликовал фото с сыном на стадионе
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS