Рада вышла с каникул, талибы в Афганистане объявили о создании правительства. Главное за день

В Раде началась новая сессия

7 сентября украинский парламент возобновил работу после каникул – состоялось заседание согласительного совета, а потом – первое пленарное заседание шестой сессии Рады ІХ созыва.

На первом заседании присягу принял новый нардеп – Антон Швачко, вошедший во фракцию "Слуга народа" вместо Дениса Монастырского, ставшего министром внутренних дел. Кроме того, Рада приняла закон о перезапуске индустриальных парков.

Спикер Дмитрий Разумков назначил на следующий день, 8 сентября, не только пленарное заседание, но и внеочередное – на нем рассмотрят обращение к Конгрессу Соединенных Штатов о предоставлении Украине статуса основного союзника США вне НАТО (MNNA). Посол Украины в США Оксана Маркарова считает, что этот статус Украине не нужен.

В "Слуге народа" рассказывали, что этой осенью в парламенте намерены в приоритетном порядке рассмотреть госбюджет на следующий год, законопроект о деолигархизации, реформу СБУ.

"Талибан" объявил состав нового правительства Афганистана

Группировка "Талибан" объявила состав временного правительства "Исламского эмирата Афганистан". В нем нет ни женщин, ни, по данным СМИ, представителей этноменьшинств.

В Нацполиции огласили основные версии гибели Павлова

По итогам следственных действий в полиции считают, что мэр Кривого Рога Константин Павлов совершил самоубийство. Правоохранители не исключают, что до суицида чиновника довели, и продолжают расследование, но уже уверены, что политика не убивали и самоубийство не инсценировали – он выстрелил в себя сам.

Полиция провела ряд обысков в рамках дела Павлова, из них 16 – 7 сентября. По информации СМИ, обыски прошли у и.о. мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его сына Александра, а также заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк.

"Нафтогазу" предстоят кадровые изменения

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс на должности четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України". Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года, чтобы до мая набсовет смог избрать председателя правления компании.

По информации СМИ, трое независимых членов набсовета 7 сентября решили подать в отставку в связи с безрезультатным голосованием за отстранение главы "Нафтогазу" Юрия Витренко.

Саакашвили намерен вернуться в Грузию

Экс-президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ в Украине Михаил Саакашвили заявил о намерении приехать в Грузию на местные выборы 2 октября. Власти обещали арестовать его в случае появления в стране.