В набсовет академии СБУ войдет первый вице-президент НАН Украины Горбулин

Отмечается, что набсовет осуществляет общественный контроль за деятельностью учреждения и участвует в его развитии и определении перспективных задач.

Черняк и ветераны СБУ – генерал-полковник Петр Шатковский и генерал-лейтенант Александр Белов – поздравили Горбулина с присвоением ему высшей государственной награды, звания Героя Украины.

Фото: academy.ssu.gov.ua

Во время встречи собеседники обсудили нынешнюю ситуацию на востоке Украины и оборонный потенциал страны в противодействии гибридным угрозам со стороны РФ. Участники встречи обменялись мнениями о реформировании украинского образования в сфере безопасности.