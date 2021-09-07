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ПОЛИТИКА

В набсовет академии СБУ войдет первый вице-президент НАН Украины Горбулин

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Горбулину в августе было присвоено звание Героя Украины
Горбулину в августе было присвоено звание Героя Украины
Фото: nas.gov.ua

Академик, первый вице-президент НАН Украины Владимир Горбулин принял приглашение ректора Национальной академии СБУ Андрея Черняка стать членом наблюдательного совета академии. Об этом сообщается на сайте учебного заведения.

Отмечается, что набсовет осуществляет общественный контроль за деятельностью учреждения и участвует в его развитии и определении перспективных задач.

Черняк и ветераны СБУ – генерал-полковник Петр Шатковский и генерал-лейтенант Александр Белов – поздравили Горбулина с присвоением ему высшей государственной награды, звания Героя Украины.

Фото: academy.ssu.gov.ua
Фото: academy.ssu.gov.ua

Во время встречи собеседники обсудили нынешнюю ситуацию на востоке Украины и оборонный потенциал страны в противодействии гибридным угрозам со стороны РФ. Участники встречи обменялись мнениями о реформировании украинского образования в сфере безопасности.

Контекст:

Горбулину 82 года. Был первым секретарем Совета национальной безопасности и обороны в 1996–1999 годах. Он – один из авторов концепции национальной безопасности и обороны Украины. С 2014-го по 2018 год Горбулин возглавлял Национальный институт стратегических исследований. Во времена пятого президента Петра Порошенко был членом политической подгруппы ТКГ в Минске. 

В июне 2020 года президент Владимир Зеленский вывел главу своего офиса Андрея Ермака из состава набсовета "Укроборонпрома" и включил в него Горбулина. В декабре 2020 года Горбулина избрали главой набсовета. В мае 2021 года Зеленский прекратил полномочия Горбулина в набсовете "Укроборонпрома" и включил в него советника главы ОП Тимофея Милованова. 

Указом от 22 августа 2021 года Зеленский присвоил Горбулину звание Героя Украины "за выдающиеся личные заслуги в развитии украинской государственности, укреплении системы национальной безопасности и обороны, многолетнюю плодотворную научную деятельность".

Теги: СБУ, Владимир Горбулин, НАНУ, Герой Украины, Национальная академия СБУ, набсовет, Служба безопасности Украины
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