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Шмыгаль поручил в течение недели объявить конкурс на должности в набсовет "Нафтогазу"

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Конкурс на избрание главы правления "Нафтогазу" должны провести не позднее чем до 1 мая 2022 года, отметил Шмыгаль
Конкурс на избрание главы правления "Нафтогазу" должны провести не позднее чем до 1 мая 2022 года, отметил Шмыгаль
Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль поручил первому вице-премьер-министру Украины – министру экономики Украины Алексею Любченко в течение недели объявить конкурсный отбор четырех независимых членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України". Об этом Шмыгаль написал в Telegram 7 сентября.

"Конкурс должен закончиться в ноябре 2021 года с тем, чтобы у нового состава наблюдательного совета ["Нафтогазу"] было достаточно времени определиться с требованиями к кандидату на должность председателя правления и провести конкурс на его избрание не позднее чем до 1 мая 2022 года", – написал он.

По мнению главы правительства, члены набсовета "Нафтогазу" должны избираться в соответствии со стандартами Организации экономического сотрудничества и развития прозрачным и конкурентным способом.

"Критериями выбора и оценки эффективности работы должны быть профессиональные и квалификационные характеристики, опыт, который бы отвечал стратегии компании в части увеличения газодобычи, привлечения инвестиций, производства энергии и топлива из возобновляемых источников энергии, торговли и поставок энергии и топлива", – отметил глава Кабмина. 

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

Члены набсовета НАК "Нафтогаз України" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и вначале отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

14 мая пресс-служба НАК "Нафтогаз України" заявила, что пять из шести членов наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" прекращают свои полномочия, но позже информацию удалили с сайта.

Шмыгаль говорил, что Витренко назначили в соответствии с требованиями украинского законодательстваВ "Нафтогазі України" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" с целью увольнения Коболева. "Мы призываем руководство Украины обеспечить, чтобы критически важные управленческие решения на государственных предприятиях принимались в полном соответствии с основными принципами признанных стандартов корпоративного управления", – сказано в заявлении.

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время визита в Киев 6 мая поднимал вопрос смены руководства "Нафтогазу" на встрече со спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым, а также при общении с представителями гражданского общества, бизнеса и антикоррупционных органов. "Госсекретарь не скрывал шока от разрушения корпоративного управления в "Нафтогазі", – рассказала исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

Теги: Кабинет Министров, финансы, увольнение, набсовет, Денис Шмыгаль, Алексей Любченко
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