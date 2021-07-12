Набсовет НАК "Нафтогаз" срывает реформу корпоративного управления – СМИ

Автор указывает на значительные суммы премий, которые получает правление и наблюдательный совет компании, несмотря на рекордные убытки и падение добычи газа в 2020 году.

"На этом фоне появившаяся недавно информация о многомиллионных премиях набсовету и правлению НАК в убыточном для компании 2020 году, вызывает уйму вопросов о целесообразности принятых решений и наводит на мысль о наличии в госкомпании коррупционной составляющей. Ведь согласно отчету Комитета по назначениям и вознаграждениям, члены правления НАК "Нафтогаз" суммарно получили более 610 млн грн вознаграждения", – сказано в статье.

Сам наблюдательный совет, сформированный в конце 2017 года, создавался без конкурса, что противоречит принципам корпоративного управления, отметил Хищенко.

"По ряду причин назначения некоторых членов из этого состава набсовета оказались неоднозначными. Кроме того, нередко их публичные высказывания ставили под сомнение, понимают ли они важность успешного внедрения реформы корпоративного управления в Украине. К примеру, Клэр Споттисвуд в Украине одновременно входила в несколько набсоветов разных компаний. Кроме того, ее обвиняли в длительном отсутствии в Украине и в участии в скандале с американской Enron. Бруно Лескуа вообще ставил под вопрос Украину как транспортера газа и на слушаниях комитета по энергетике в Сенате Италии высказывался в поддержку строительства "Северного потока – 2" и заявлял, что после окончания договора о транзите российского газа через Украину итальянцам нужно импортировать газ по немецкому, а не украинскому маршруту", – пишет он.

Также Лескуа на посту гендлиректора Edison посещал центральный офис "Газпрома" в 2015 году, обсуждая с его главой Алексеем Миллером поставки российского газа, добавил Хищенко. Член правления Отто Ватерландер недавно заявил, что необходимо пересмотреть систему проведения закупок в НАК "Нафтогаз", и в том числе отказаться от площадки ProZorro, что прямо противоречит рекомендациям Организации экономического сотрудничества и развития (OECD) и ставит под угрозу дальнейшее выполнение взятых Украиной обязательств, отметил журналист.

"Единственным вариантом выхода из сложившейся ситуации должно стать возвращение к принципам OECD, а именно: незамедлительное проведение прозрачного конкурса по отбору профессиональных членов набсовета, которые смогут вернуть доверие к реформам и евроинтеграционным стремлениям Украины", – резюмировал автор статьи.