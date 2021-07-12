"Нафтогаз" есть за что хвалить и критиковать, но точно не за убыток в 2020 году – Коболев

Речь об этом зашла при обсуждении увольнения Коболева из "Нафтогазу".

"Во-первых, я с большим удовольствием ушел на отдых. Во-вторых, я сам много раз увольнял людей за семь лет работы главой Нафтогаза, так что у меня по поводу своего собственного увольнения нет никаких эмоциональных всплесков или стресса. Я понимал, что к этому все идет, но не знал, когда это произойдет и каким образом. Хорошая и в большинстве случаев успешная работа "Нафтогазу" раздражала большое количество людей, поэтому не могу сказать, что я сильно удивился новостям о своем увольнении", – он.

По словам экс-главы "Нафтогазу", негативный результат работы компании – это формальное объяснение его отставки.

"И оно некорректное, потому что в 2020 году на газовом рынке произошел кризис, большинство крупных нефтегазовых компаний ушли в убытки. Например, Exxon и Shell. Я бы не хотел обсуждать на этом интервью истинные причины своего увольнения. А то это интервью превратится в известный анекдот про зайца и волка: "Почему без шапки?". Понятно, что нас есть за что хвалить и критиковать. Но точно не за убыток в 2020 году", – объяснил Коболев.