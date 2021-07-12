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"Нафтогаз" есть за что хвалить и критиковать, но точно не за убыток в 2020 году – Коболев

Коболева уволили в апреле
Коболева уволили в апреле
Фото: Andriy Kobolyev / Facebook

Бывший глава НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев заявил в опубликованном 12 июля интервью LIGA.net, что работа компании была успешной.

Речь об этом зашла при обсуждении увольнения Коболева из "Нафтогазу".

"Во-первых, я с большим удовольствием ушел на отдых. Во-вторых, я сам много раз увольнял людей за семь лет работы главой Нафтогаза, так что у меня по поводу своего собственного увольнения нет никаких эмоциональных всплесков или стресса. Я понимал, что к этому все идет, но не знал, когда это произойдет и каким образом. Хорошая и в большинстве случаев успешная работа "Нафтогазу" раздражала большое количество людей, поэтому не могу сказать, что я сильно удивился новостям о своем увольнении", – он.

По словам экс-главы "Нафтогазу", негативный результат работы компании – это формальное объяснение его отставки.

"И оно некорректное, потому что в 2020 году на газовом рынке произошел кризис, большинство крупных нефтегазовых компаний ушли в убытки. Например, Exxon и Shell. Я бы не хотел обсуждать на этом интервью истинные причины своего увольнения. А то это интервью превратится в известный анекдот про зайца и волка: "Почему без шапки?". Понятно, что нас есть за что хвалить и критиковать. Но точно не за убыток в 2020 году", – объяснил Коболев.

Контекст:

По данным Kyiv Post, в 2020 году "Нафтогаз" понес убытки в размере почти $700 млн. "Экономическая правда" сообщала об убытках на уровне 36,93 млрд грн (более $1 млрд).

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля 2021 года. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более, чем на шесть месяцев.

Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета "Нафтогазу" с целью увольнения Коболева. 

Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.

В "Нафтогазі" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.

Члены набсовета "Нафтогазу" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.

Теги: НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, отставка, убытки, увольнение
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