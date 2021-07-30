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Коболев собирался арендовать офис для "Нафтогазу" почти за 1 млрд грн – эксперт Украинского института будущего

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По слова Андрусива, Коболев (на фото) подписал договор аренды нового офиса для "Нафтогазу" за 960 млн грн
По слова Андрусива, Коболев (на фото) подписал договор аренды нового офиса для "Нафтогазу" за 960 млн грн
Фото: EPA

Бывший председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев планировал арендовать новый офис для компании за 960 млн грн. Об этом 28 июля в Facebook заявил эксперт Украинского института будущего Виктор Андрусив.

"Коболев так долго возглавлял "Нафтогаз", что, конечно, начал думать, что это его собственность. В конце концов, почему бы и нет? У тебя ручной наблюдательный совет, которому ты платишь премии, а он платит их тебе. Ты потратил миллионы долларов на собственную поддержку в США. Все просто супер. Самое время улучшить себе условия работы. Несмотря на сотни миллионов премий, которые получал экс-глава "Нафтогазу", он решил не отказывать себе и в других "простых жизненных радостях". Заработав для государства в 2020 году минус 19 млрд грн, это не удержало его от решения арендовать новый офис за 960 млн грн", – написал он.

По данным Андрусива, в апреле 2020 года правление "Нафтогазу" заключило договор на аренду офиса на улице Шелковичной, 3 за $23,8 млн на 10 лет.

"Но уже в марте 2021-го, пожалуй, учитывая "замечательные" результаты работы за 2020 год, договор был перезаключен на $35,6 млн, срок аренды увеличился до 15 лет. Это уже я не комментирую, но контрагентом в этом деле выступила компания экс-регионала [Григория] Калетника. Как нам заявляли весной, Коболева уволили за его нежелание давать деньги на "Большое строительство". То есть на дороги – ни-ни, а себе на офис под миллиард – без проблем", – добавил эксперт.

По его мнению, это свидетельствует о том, что "разговоры об эффективных менеджерах и реформах были ничем иным как ширмой, за которой прятались обычные распущенные роскошью сибариты".

"Я ни в коем случае не выступаю против новых офисов для госпредприятий или органов власти. Даже наоборот, я склонен думать, что советский ремонт определяет советское мышление. Но как говорится, "скромнее можно быть", особенно когда это не твои деньги, а государственные", – отметил он.

Андрусив добавил, что новое руководство компании расторгло договор.

https://www.facebook.com/victor.andrusiv/posts/10159445129264146

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля 2021 года. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.

Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.

Теги: Украина, НАК Нафтогаз, Андрей Коболев, набсовет, Виктор Андрусив, Кабмин
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