Коболев собирался арендовать офис для "Нафтогазу" почти за 1 млрд грн – эксперт Украинского института будущего

"Коболев так долго возглавлял "Нафтогаз", что, конечно, начал думать, что это его собственность. В конце концов, почему бы и нет? У тебя ручной наблюдательный совет, которому ты платишь премии, а он платит их тебе. Ты потратил миллионы долларов на собственную поддержку в США. Все просто супер. Самое время улучшить себе условия работы. Несмотря на сотни миллионов премий, которые получал экс-глава "Нафтогазу", он решил не отказывать себе и в других "простых жизненных радостях". Заработав для государства в 2020 году минус 19 млрд грн, это не удержало его от решения арендовать новый офис за 960 млн грн", – написал он.

По данным Андрусива, в апреле 2020 года правление "Нафтогазу" заключило договор на аренду офиса на улице Шелковичной, 3 за $23,8 млн на 10 лет.

"Но уже в марте 2021-го, пожалуй, учитывая "замечательные" результаты работы за 2020 год, договор был перезаключен на $35,6 млн, срок аренды увеличился до 15 лет. Это уже я не комментирую, но контрагентом в этом деле выступила компания экс-регионала [Григория] Калетника. Как нам заявляли весной, Коболева уволили за его нежелание давать деньги на "Большое строительство". То есть на дороги – ни-ни, а себе на офис под миллиард – без проблем", – добавил эксперт.

По его мнению, это свидетельствует о том, что "разговоры об эффективных менеджерах и реформах были ничем иным как ширмой, за которой прятались обычные распущенные роскошью сибариты".

"Я ни в коем случае не выступаю против новых офисов для госпредприятий или органов власти. Даже наоборот, я склонен думать, что советский ремонт определяет советское мышление. Но как говорится, "скромнее можно быть", особенно когда это не твои деньги, а государственные", – отметил он.

Андрусив добавил, что новое руководство компании расторгло договор.