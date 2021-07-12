"Время от времени прерываю отдых". Коболев рассказал, чем занимается после увольнения из "Нафтогазу"

Он рассказал журналисту, чем занимается после увольнения с должности главы правления "Нафтогазу".

"Я отдыхаю. Время от времени прерываю отдых, чтобы пообщаться с людьми, с которыми я работал предыдущие семь лет. Я не могу бросить "Нафтогаз". Это не та история, о которой можно взять и забыть, начиная с дискуссий с журналистами, заканчивая общением с коллегами с рынка и попытками противостоять возбуждению против меня уголовных дел за попытку растаможки российского газа в 2015 году", – сказал Коболев.

Он добавил, что после отдыха планирует жить и "работать на Украину в том или ином образе". Коболев не уточнил, будет ли он участвовать в политическом или бизнес-проекте.

"Пока еще думаю над этим. Зачем спешить? У нас так часто меняется вектор развития. Я так понял, что Китай сейчас рассматривается как эталонная модель государственного строя. Если в Украине будет принято решение реализовывать ее у нас, будет повод серьезно задуматься о политической карьере в оппозиции", – заявил экс-глава "Нафтогазу".