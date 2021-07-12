"Время от времени прерываю отдых". Коболев рассказал, чем занимается после увольнения из "Нафтогазу"

Он рассказал журналисту, чем занимается после увольнения с должности главы правления "Нафтогазу".
"Я отдыхаю. Время от времени прерываю отдых, чтобы пообщаться с людьми, с которыми я работал предыдущие семь лет. Я не могу бросить "Нафтогаз". Это не та история, о которой можно взять и забыть, начиная с дискуссий с журналистами, заканчивая общением с коллегами с рынка и попытками противостоять возбуждению против меня уголовных дел за попытку растаможки российского газа в 2015 году", – сказал Коболев.
Он добавил, что после отдыха планирует жить и "работать на Украину в том или ином образе". Коболев не уточнил, будет ли он участвовать в политическом или бизнес-проекте.
"Пока еще думаю над этим. Зачем спешить? У нас так часто меняется вектор развития. Я так понял, что Китай сейчас рассматривается как эталонная модель государственного строя. Если в Украине будет принято решение реализовывать ее у нас, будет повод серьезно задуматься о политической карьере в оппозиции", – заявил экс-глава "Нафтогазу".
Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля 2021 года. На его место назначили Юрия Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления НАК.
Юридически уволить Коболева напрямую Кабмин не мог. Поэтому был распущен набсовет "Нафтогазу". Кабмин своим распоряжением от 28 апреля досрочно прекратил полномочия независимых членов набсовета НАК Бруно Лескуа, Людо Ван дер Хейдена, Клэр Споттисвуд и представителей государства в набсовете – Натальи Бойко, Юлии Ковалив и Роберта Бенша. Согласно решению Кабмина, с 30 апреля их восстановили в должностях, но не более чем на шесть месяцев.
Европейский союз, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк, Всемирный банк и Международная финансовая корпорация заявили об обеспокоенности прекращением полномочий наблюдательного совета "Нафтогазу" с целью увольнения Коболева.
Правительство сообщило, что по результатам заседания общего собрания акционеров "Нафтогазу" работа наблюдательного совета и правления в 2020 году признана неудовлетворительной. В Кабмине отметили, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 млрд грн, при этом в утвержденном правительством финплане предполагалось получение 11,5 млрд грн прибыли.
В "Нафтогазі" назвали решения Кабмина "юридической манипуляцией" и возвращением к ручному управлению госкомпаниями.
Члены набсовета "Нафтогазу" подали заявления о досрочном прекращении своих полномочий. Они выразили несогласие с оценкой Кабмином работы группы в 2020 году и отказались от предложения правительства поработать до избрания нового состава, поскольку назначение Витренко создало конфликт интересов.