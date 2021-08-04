НАПК: Предписание о незаконном назначении Витренко подлежит исполнению, апелляционный суд отменил решение ОАСК

В предписании НАПК требовало от правительства отменить как незаконные пункты 8 и 9 распоряжения правительства №370-р, согласно которым Витренко назначен председателем правления "Нафтогазу" и с ним подписан контракт, а также решить вопрос о прекращении срока действия контракта с Витренко как незаконного.

Контекст:

Кабинет Министров Украины объявил об увольнении Андрея Коболева с должности главы правления "Нафтогазу" 28 апреля. На его место назначили Витренко. 13 мая с ним подписали контракт на 12 месяцев. Ожидается, что через полгода будет объявлен конкурс на должность главы правления "Нафтогазу".

НАПК 1 июля отправило главе наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" Клэр Споттисвуд предписание, в котором потребовало разорвать контракт с Витренко. В агентстве считают, что Витренко нарушил ст. 26 закона Украины "О предотвращении коррупции" и влиял на работу "Нафтогазу", и таким образом его назначение на пост главы НАК нарушает закон. Витренко заявил, что обжалует это предписание в суде. По его мнению, НАПК "штампует предписания, умышленно углубляя конфликт". 5 июля ОАСК приостановил действие предписания в порядке обеспечения иска Витренко об отмене этого же предписания.

Аналогичное предписание 14 июня агентство направляло в Кабмин. ОАСК 18 июня приостановил действие этого предписания, а Витренко назвал его "примером избирательного правосудия". 30 июня состоялось заседание наблюдательного совета "Нафтогазу", на нем решили перенести рассмотрение вопроса о возможном отстранении Витренко.