Витренко рассказал, какую сейчас получает зарплату в "Нафтогазі", но не уточнил размер оклада Коболева

Об этом он рассказал в интервью "Радіо Свобода", вышедшем 31 июля.

Витренко комментировал информацию о том, что члены правления НАК "Нафтогаз України" получили суммарно 610,1 млн грн вознаграждения за 2020 год.

Он заявил, что это ответственность наблюдательного совета – "объяснить, за что он давал такие зарплаты и бонусы членам правления "Нафтогазу", объяснить, почему вопреки ограничениям (тем же "ковидным") зарплаты членам правления были не уменьшены, а увеличены".

Витренко не стал подтверждать или опровергать информацию о том, что размер годового оклада его предшественника на должности главы правления "Нафтогазу" Андрея Коболева составлял 21 млн грн.

"Я не хочу сейчас говорить о каких-то конкретных суммах Коболева. Честно говоря, даже не помню. Меня лично зарплата не тревожит. Но общая сумма, которую он получил после увольнения... Он получил реальные деньги. Пришел в банк соответственно и получил все деньги. Хотя создал впечатление у журналистов, что он деньги не получал. Это отдельная такая ситуация", – сказал Витренко.