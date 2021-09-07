Полиция закрыла производство, открытое после расистских высказываний в адрес Беленюка. Спортсмен заявил, что сам отозвал заявление

Беленюк 13 августа сообщил, что неизвестные в центре Киева пытались спровоцировать его на конфликт, выкрикивая в его адрес оскорбления на расистской почве.

Полиция по факту инцидента начала расследование. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что случаи ксенофобии и расизма в Украине недопустимы и полиция должна их пресекать. Он назвал Беленюка "одним из самых достойных сыновей Украины".

Спортсмен родился 24 января 1991 года в Киеве. В августе 2019 года он был избран депутатом Верховной Рады, входит во фракцию "Слуга народа".

Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.