"На шесть фехтовальщиков семь тренеров". Беленюк заявил о двойных стандартах Минспорта при подходе к Олимпиаде

Беленюк отметил, что получил ответы не на все свои вопросы Фото: ЕРА

"Почему на шесть фехтовальщиков было семь тренеров, а [легкоатлетке] Марине Килипко было отказано в праве иметь личного тренера в Токио? И это при условии, что руководство Министерства молодежи и спорта убеждало нас всех, что есть установленная квота: на 100% спортсменов в делегацию можно включать только 50% персонала (тренеры, врачи, массажисты, психологи)", – написал он.

Нардеп сделал вывод, что "для команды фехтовальщиков руководство Министерства сделало исключение, а это уже двойные стандарты, которые недопустимы, тем более в спорте".

"Это яркое свидетельство того, что на самом деле не было проблемы обеспечить нескольких спортсменов личными тренерами (я говорю о Марине Килипко, о [гимнастке] Кристине Пограничной). Такие ситуации показывают отношение к спортсменам. Я могу даже сказать, пренебрежительное, высокомерное. И это происходит с теми спортсменами, которые в силу разных причин не могут за себя постоять", – заявил Беленюк.

Он пообещал выяснить, "кто был виноват в том, что спортсмены в Токио поехали без своих тренеров, а в других видах спорта, возможно, "более обласканных" в Министерстве, тренеров в команде было столько же, сколько и спортсменов, а у фехтовальщиков даже больше".

Беленюк опубликовал данные о количестве украинских спортсменов и тренеров в каждом виде спорта на Олимпиаде в Токио. В итоге получилось, что на 160 спортсменов приходилось 118 тренеров.

"Это точно не соотношение один к двум. [...] После начала работы в сессионном режиме парламента я буду инициировать рассмотрение вопросов подготовки и участия наших спортсменов в Токио на заседании комитета по вопросам молодежи и спорта", – заявил нардеп.

Он отметил, что все еще не получил ответа на свой депутатский запрос о датах вылета и прилета в Токио членов украинской делегации.