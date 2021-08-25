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"На шесть фехтовальщиков семь тренеров". Беленюк заявил о двойных стандартах Минспорта при подходе к Олимпиаде

Беленюк отметил, что получил ответы не на все свои вопросы
Беленюк отметил, что получил ответы не на все свои вопросы
Фото: ЕРА

Заявления Министерства молодежи и спорта Украины о квотах на поездку спортсменов в Токио на Олимпиаду 2020 не соответствуют действительности. Об этом 25 августа в Facebook заявил олимпийский чемпион Токио по греко-римской борьбе, народный депутат от "Слуги народа" Жан Беленюк.

"Почему на шесть фехтовальщиков было семь тренеров, а [легкоатлетке] Марине Килипко было отказано в праве иметь личного тренера в Токио? И это при условии, что руководство Министерства молодежи и спорта убеждало нас всех, что есть установленная квота: на 100% спортсменов в делегацию можно включать только 50% персонала (тренеры, врачи, массажисты, психологи)", – написал он.

Нардеп сделал вывод, что "для команды фехтовальщиков руководство Министерства сделало исключение, а это уже двойные стандарты, которые недопустимы, тем более в спорте".

"Это яркое свидетельство того, что на самом деле не было проблемы обеспечить нескольких спортсменов личными тренерами (я говорю о Марине Килипко, о [гимнастке] Кристине Пограничной). Такие ситуации показывают отношение к спортсменам. Я могу даже сказать, пренебрежительное, высокомерное. И это происходит с теми спортсменами, которые в силу разных причин не могут за себя постоять", – заявил Беленюк.

Он пообещал выяснить, "кто был виноват в том, что спортсмены в Токио поехали без своих тренеров, а в других видах спорта, возможно, "более обласканных" в Министерстве, тренеров в команде было столько же, сколько и спортсменов, а у фехтовальщиков даже больше".

Беленюк опубликовал данные о количестве украинских спортсменов и тренеров в каждом виде спорта на Олимпиаде в Токио. В итоге получилось, что на 160 спортсменов приходилось 118 тренеров.

"Это точно не соотношение один к двум. [...] После начала работы в сессионном режиме парламента я буду инициировать рассмотрение вопросов подготовки и участия наших спортсменов в Токио на заседании комитета по вопросам молодежи и спорта", – заявил нардеп.

Он отметил, что все еще не получил ответа на свой депутатский запрос о датах вылета и прилета в Токио членов украинской делегации.

https://www.facebook.com/beleniuk/posts/376459453846466

Контекст:

В опубликованном 25 августа интервью ведущая украинская фехтовальщица Ольга Харлан, проигравшая в Токио первый же свой поединок, рассказала, что ей лично "дали все, что хотела". "Со мной поехали тренер, психолог, спарринг-партнер. Единственное – не было физиотерапевта", – объяснила она.

5 августа Килипко заняла пятое место в соревнованиях по прыжкам с шестом на Олимпиаде в Токио. Это лучший олимпийский результат украинок в истории, но не лучший в карьере спортсменкиПосле финала Килипко расплакалась и раскритиковала действия федерации, в частности то, что с ней не было тренера.

7 августа в Федерации легкой атлетики Украины объяснили, что личного тренера Килипко не отправили на Олимпиаду из-за квот на отправку официальных лиц делегации и ее места в мировом рейтинге: в состав делегации включали тренеров спортсменов из топ-10 мирового рейтинга, Килипко тогда была 22-й, сейчас занимает 16-е место.

Беленюк рассказывал, что проблемы из-за отсутствия тренера возникли и у него самого. Позже он выразил мнение, что в Токио Украина могла бы отправить меньше функционеров и больше тренеров.

Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт назвал безосновательными претензии украинских спортсменов. 

Олимпийские игры 2020 года прошли с 23 июля по 8 августа. В медальном зачете Украина заняла 44-е место.

Теги: спорт, Ольга Харлан, Олимпиада, Токио, спортсмены, соревнования, тренер, Жан Беленюк, Олимпийские игры, нардеп
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