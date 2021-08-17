Беленюк: Предлагали выступать за сборную Крыма

Беленюк рассказал, что предложение выступать за сборную Крыма получил после аннексии полуострова РФ Фото: EPA

Журналистка спросила Беленюка, предлагали ли ему поменять гражданство Украины.

"За Крым предлагали выступать, за сборную Крыма", – ответил спортсмен.

Беленюк уточнил, что предложение он получил после аннексии полуострова РФ в 2014 году.

"Да никак не ответил. Мне просто передали через одного борца", – рассказал о ситуации нардеп и спортсмен.

По словам Беленюка, он не обсуждал финансовые условия.

"Чтобы обсуждать финансовые условия, нужно "клюнуть" на это предложение. Но для меня это было вообще", – подчеркнул чемпион Игр 2020 в Токио.