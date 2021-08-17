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Беленюк: Предлагали выступать за сборную Крыма

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Беленюк рассказал, что предложение выступать за сборную Крыма получил после аннексии полуострова РФ
Беленюк рассказал, что предложение выступать за сборную Крыма получил после аннексии полуострова РФ
Фото: EPA

Украинский спортсмен, чемпион Олимпиады 2020 в Токио и нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк в эфире программы "БАЦМАН" главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман рассказал, что ему предлагали выступать за сборную Крыма после аннексии полуострова РФ.

Журналистка спросила Беленюка, предлагали ли ему поменять гражданство Украины.

"За Крым предлагали выступать, за сборную Крыма", – ответил спортсмен.

Беленюк уточнил, что предложение он получил после аннексии полуострова РФ в 2014 году.

"Да никак не ответил. Мне просто передали через одного борца", – рассказал о ситуации нардеп и спортсмен.

По словам Беленюка, он не обсуждал финансовые условия.

"Чтобы обсуждать финансовые условия, нужно "клюнуть" на это предложение. Но для меня это было вообще", – подчеркнул чемпион Игр 2020 в Токио.

Контекст:

Россия аннексировала Крым после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

В финале греко-римской борьбы на Олимпиаде 2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия) Беленюк проиграл российскому спортсмену Давиту Чакветадзе со счетом 2:9 и получил серебро.

После поражения он дал эксклюзивный комментарий ТСН. Беленюк заявил, что "свободен распоряжаться своей судьбой так, как считает нужным". Журналисты восприняли его слова как намек на смену гражданства. Позже сам борец это опроверг в Facebook.

Теги: Россия, Крым, Украина, спорт, гражданство, аннексия, Олимпиада, Токио, Олимпиада 2020, Жан Беленюк, эксклюзив, Слуга народа, нардеп
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