"Хочется доплатить". Беленюк рассказал о любви, которую купил за деньги 12 лет назад

"Любовь, которая была куплена за деньги и за которую хочется лишь доплатить. Сегодня Касперу 12 лет. Принимаем поздравления", – написал он.
"Поздравляю с именинником. Такую любовь не грех и купить", – отреагировали фолловеры.
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Беленюк родился в 1991 году в Киеве. Отец Беленюка, руандиец Венсан Ндагиджимана, учился в Киеве, где познакомился с его матерью. По словам нардепа, отец умер в 2001 году, когда Беленюку было 10 лет.
Греко-римской борьбой занялся в 2000 году. Беленюк – чемпион Европы 2014-го, 2016-го и 2019 года, чемпион мира 2015-го и 2019 года. На Олимпийских играх 2016 года спортсмен завоевал серебряную медаль, а на Олимпиаде 2020 – золотую.
В 2019 году Беленюк был избран в Верховную Раду по списку "Слуги народа" (№10 в списке).