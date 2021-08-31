"Хочется доплатить". Беленюк рассказал о любви, которую купил за деньги 12 лет назад

"Любовь, которая была куплена за деньги и за которую хочется лишь доплатить. Сегодня Касперу 12 лет. Принимаем поздравления", – написал он.

"Поздравляю с именинником. Такую любовь не грех и купить", – отреагировали фолловеры.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Beleniuk Zhan (@zhanbeleniuk)



