Беленюк: Я хожу в церковь Московского патриархата, в нее ходила бабушка

"Да, [я верующий], православный. Хожу в храм, который находится возле моего дома, на улице Мостицкой, буквально в пяти шагах. Это церковь Московского патриархата. Дело в том, что туда ходила моя бабушка. Она была очень религиозная – мне до нее очень далеко. Я не так часто хожу в церковь. И хотя я уже живу в другом месте, все равно возвращаюсь к ней, хожу в нее. Там все меня знают, я вот пришел – все меня поздравляли [с победой на Олимпиаде]. Чуть ли не службу остановили, чтобы меня поздравить. Когда травмировал плечо, приехал – меня благословили и отправили на соревнования. Это мое место силы. Соответственно, я в последнюю очередь задумываюсь, чей там патриархат и все остальное. Я прихожу "подзарядиться" в то место, куда меня водили, когда я только начал ходить", – сказал Беленюк.

По его словам, он, как правило, не остается на проповеди священников, поэтому не слышал в этой церкви "московских нарративов".

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