В Нацполиции подтвердили обыски в Кривом Роге по делу Павлова. СМИ сообщали, что обыскивают дом Вилкула

Батюк отметил, что сегодня в интернете появилась информация о том, что полиция проводит обыски в Кривом Роге, и подтвердил это.

Он не назвал фамилий, но ранее сегодня "Українські новини" писали со ссылкой на источник в правоохранительных органах, что полиция провела обыски дома у исполняющего обязанности мэра Кривого Рога Юрия Вилкула и его сына Александра.

Местное издание "Первый городской" сообщило, что обыски также прошли у заместителей городского головы Александра Катриченко и Евгения Удода и депутата городского совета Виктории Третьяк. Кроме того, полиция пришла к 87-летней теще Павлова Лидии Бишук, но ее не оказалось дома.

Батюк подчеркнул, что обыски – "это один из видов следственных действий в рамках процессуально-уголовного законодательства", и сообщил, что полиция провела их у людей, которые могут владеть информацией про мотивы совершения самоубийства или доведения до самоубийства Павлова. Правоохранители изъяли мобильные телефоны, компьютерную технику, флешки и другие носители информации.

Полицейский не смог сказать, сколько всего обысков уже проведено в рамках этого дела, но добавил, что сегодняшние, "возможно, не последние.

Батюк также прокомментировал слова главы МВД Дениса Монастырского о серьезных злоупотреблениях в мэрии города, которые могли стать одним из факторов возможного самоубийства Павлова. Он уточнил, что аудиторская проверка, которую Госаудитслужба проводит в мэрии еще с мая, пока не окончена, но служащие препятствовали в проведении этой проверки – не допускали аудиторов к некоторым документам и кабинетам, что "может свидетельствовать о том, что чиновники мэрии что-то скрывали".