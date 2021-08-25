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Обязанности мэра Кривого Рога будет исполнять Юрий Вилкул, его выбрали секретарем горсовета

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В ноябре 2020 года Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога
В ноябре 2020 года Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога
Фото: 1kr.ua

Обязанности городского головы Кривого Рога Днепропетровской области будет временно исполнять депутат от партии "Украинская перспектива", бывший мэр города Юрий Вилкул. Об этом 25 августа сообщил "Первый криворожский".

Вилкула избрали тайным голосованием, в котором не приняли участия депутаты от партии "Сила людей". Представители "Слуги народа" вышли из зала после отказа секретаря Криворожского горсовета Александра Котляра от своей должности.

По информации журналистов, участие в тайном голосовании принимали Блок Вилкула "Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа – за жизнь". За Вилкула проголосовали 32 депутата, всего в голосовании приняли участие 33 человека.

Котляр должен был выполнять обязанности секретаря горсовета вместо умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова, отмечает "Первый криворожский".

"Я неоднократно слышал, что я первое лицо, заинтересованное в том, что произошло [с Павловым]. Я никогда в жизни не держался за должности,  не делал поступков, за которые было бы стыдно. Я очень хотел бы довести до конца. Поэтому, если я останусь, буду все время чувствовать кровавые слова за своей спиной", – заявил Котляр.

Контекст:

15 августа стало известно о смерти 48-летнего городского головы Кривого Рога Константина Павлова.  Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником тогдашнего мэра Вилкула.

Осенью 2020 года во время предвыборной кампании Вилкул три раза за полтора месяца обращался за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.

Теги: Украина, Кривой Рог, депутаты, горсовет, Юрий Вилкул, Константин Павлов, голосование, Слуга народа
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