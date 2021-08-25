Обязанности мэра Кривого Рога будет исполнять Юрий Вилкул, его выбрали секретарем горсовета

В ноябре 2020 года Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов мэра Кривого Рога Фото: 1kr.ua

Вилкула избрали тайным голосованием, в котором не приняли участия депутаты от партии "Сила людей". Представители "Слуги народа" вышли из зала после отказа секретаря Криворожского горсовета Александра Котляра от своей должности.

По информации журналистов, участие в тайном голосовании принимали Блок Вилкула "Украинская перспектива" и "Оппозиционная платформа – за жизнь". За Вилкула проголосовали 32 депутата, всего в голосовании приняли участие 33 человека.

Котляр должен был выполнять обязанности секретаря горсовета вместо умершего мэра Кривого Рога Константина Павлова, отмечает "Первый криворожский".

"Я неоднократно слышал, что я первое лицо, заинтересованное в том, что произошло [с Павловым]. Я никогда в жизни не держался за должности, не делал поступков, за которые было бы стыдно. Я очень хотел бы довести до конца. Поэтому, если я останусь, буду все время чувствовать кровавые слова за своей спиной", – заявил Котляр.