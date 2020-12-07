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Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил Павлов

Подсчет голосов после второго тура выборов мэра Кривого Рога Днепропетровской области завершен, по данным городской территориальной избирательной комиссии, победил кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов.

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Павлову 47 лет
Павлову 47 лет
Фото: Константин Павлов / Facebook

Во втором туре выборов мэра Кривого Рога победил кандидат от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов. Об этом сообщает Общественное со ссылкой на городскую территориальную избирательную комиссию.

За него проголосовали более 97,5 тыс. избирателей (56,9%). Его соперника на выборах, кандидата от "Слуги народа" Дмитрия Шевчика, поддержали 40,49%, или 70 тыс. пришедших на выборы избирателей.

Всего в голосовании приняли участие более 171 тыс. избирателей. 4339 бюллетеней были признаны недействительными. 

47-летний Павлов был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл. Сейчас является советником действующего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.

В прошедшем 25 октября первом туре выборов мэра Кривого Рога 71-летний Юрий Вилкул набрал 46,27% голосов избирателей, информировал "Первый городской телеканал". Во второй тур вышел также Шевчик, а Павлов занял третье место и во второй тур не попал.

12 ноября стало известно, что Вилкул третий раз за полтора месяца обратился за помощью к медикам из-за проблем с сердцем, ему сделали операцию. После этого Вилкул снял свою кандидатуру со второго тура выборов.

Теги: выборы, Кривой Рог, Юрий Вилкул, константин павлов, голосование, Оппозиционная платформа – За жизнь
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