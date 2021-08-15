Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов – нардеп Рабинович

"Убит наш товарищ Костя Павлов!" – написал он.
Депутат также выложил фотографии окровавленного тела с лежащим рядом оружием, которые "ГОРДОН" не публикует по этическим соображениям.
Рабинович добавил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова, появившуюся в СМИ. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах", – подчеркнул он.
"Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ, найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Соболезную родным и близким", – написал также генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский.
Позднее он уточнил, что это "информация, которая была. Уже говорят, что в область груди".
Издание "0564" сообщает, что погибшего нашли на веранде его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Там сейчас находятся сотрудники полиции и СБУ, дом огражден. К дому мэра подъехали первый заместитель мэра Константин Беликов, а также бывший городской голова Юрий Вилкул.
Экс-нардеп Андрей Гальченко, также находящийся у места происшествия, подтвердил изданию гибель мэра. "Пока ничего не ясно. Но факт, к сожалению, есть", – сказал он.
Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула.
Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.