ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Убит мэр Кривого Рога Константин Павлов – нардеп Рабинович

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Погибшего мэра нашли на веранде его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом
Погибшего мэра нашли на веранде его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом
Фото: Константин Павлов / Facebook

Мэр Кривого Рога Днепропетровской области, экс-нардеп, лидер местной ячейки "Оппозиционной платформы – За жизнь" Константин Павлов найден мертвым. Об этом сообщил в Facebook нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович.

"Убит наш товарищ Костя Павлов!" – написал он. 

Депутат также выложил фотографии окровавленного тела с лежащим рядом оружием, которые "ГОРДОН" не публикует по этическим соображениям. 

Рабинович добавил, что не верит в предварительную версию о самоубийстве Павлова, появившуюся в СМИ. "Если нам сейчас начнут рассказывать, что веселый, жизнерадостный, верующий человек Константин Павлов покончил с собой – в этот бред мы верить не будем! Я разговаривал с ним два дня назад. Наши однопартийцы разговаривали с ним вчера – он был веселым, рассказывал о своих планах", – подчеркнул он.

"Константин Павлов, мэр Кривого Рога от ОПЗЖ, найден мертвым. Огнестрельное ранение в голову. Соболезную родным и близким", – написал также генеральный продюсер телеканала "112 Украина", экс-кандидат в нардепы от ОПЗЖ Артем Марчевский.

Позднее он уточнил, что это "информация, которая была. Уже говорят, что в область груди". 

Издание "0564" сообщает, что погибшего нашли на веранде его собственного дома в селе Вольное под Кривым Рогом. Там сейчас находятся сотрудники полиции и СБУ, дом огражден. К дому мэра подъехали первый заместитель мэра Константин Беликов, а также бывший городской голова Юрий Вилкул. 

Фото: 0564.ua
Фото: 0564.ua

Экс-нардеп Андрей Гальченко, также находящийся у места происшествия, подтвердил изданию гибель мэра. "Пока ничего не ясно. Но факт, к сожалению, есть", – сказал он.

Контекст:

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула. 

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.

Теги: смерть, Кривой Рог, убийство, Вадим Рабинович, Константин Павлов, ОПЗЖ, мэр
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
16-летняя дочь Поляковой на камеру поцеловалась с парнем
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Королева", "Богиня". Звезда "Великолепного века" снялась в новой фотосессии
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Горячая женщина", "Фигура – отпад". Федишин в леопардовом купальнике позировала на пляже
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Трэвис влияет на тебя сильнее, чем должен". Кортни Кардашян решилась на резкую перемену в образе
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Такие фото делает только тот, кто не может вас забыть". Каминская соблазнительно позировала на камеру перед экс-супругом
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
"Я охренела. Самолет похож на суперстаринный автобус". Бабкина пережила паническую атаку во время полета
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
Клопотенко с родителями не смог пообедать в собственном ресторане. Что случилось?
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
"Мамина копия", "Красотки". Ребрик поделилась теплым фото с дочерью
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
Неудачные прыжки в толпу и откровенные наряды. Måneskin зажгли на фестивале в Бельгии. Видео
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
63-летняя Шэрон Стоун показала себя без косметики и фильтров
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
  "Самая большая роскошь". Пэрис Хилтон похвасталась сумкой за $65 тыс. Как она выглядит?
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
Jerry Heil появилась на красной дорожке Одесского кинофестиваля в образе галстука
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"В этой стране мои корни". Лобода дала концерт в Одессе и анонсировала выступление в Киеве
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"А разве бывают королевы с голой жопой?" Никитюк засветила ягодицы, отдыхая на яхте
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
"Жил на три семьи". Хименес-Браво рассказал, почему разрушились его отношения с отцом
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Много лет неизвестно чем занимался. Не хочет работать. В этом проблема". Филолог Авраменко рассказал об отношениях с 30-летним сыном
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
"Танцующий миллионер" Вакки устроил ночные танцы возле бассейна с молодой возлюбленной
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
Названия всех годовщин свадьбы, которые стоит помнить
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Так шикарно и сексуально!", "Горячо". 54-летняя Хайек поделилась снимком с огромным декольте
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Самое прекрасное, что может случиться". Жена футболиста Зинченко показала свою фигуру в черном кружевном белье
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Подберите слюни, ею наслаждается Потап". Каменских взбудоражила фанатов снимкам в бикини
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Ну все, теперь к шпагатам присоединилась пятая точка". Волочкова показала полуобнаженные ягодицы
"Надя, ты что, беременна?", "Шикарная", "Краля". Дорофеева развела ноги перед камерой
"Надя, ты что, беременна?", "Шикарная", "Краля". Дорофеева развела ноги перед камерой
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS