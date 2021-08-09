В результате взрыва гранаты в Кривом Роге пострадали трое полицейских

В результате взрыва гранаты пострадали четыре человека Фото: Патрульна поліція України / Facebook

В результате инцидента пострадал также гражданин, который угрожал подорвать гранату.

"В течение 20 минут полицейские и нацгвардейцы пытались установить контакт с мужчиной и делали все возможное, чтобы предотвратить трагедию. Однако правонарушитель не реагировал, в какой-то момент он бросил гранату и она взорвалась. Гражданин получил тяжкие телесные повреждения", – отметили в релизе.

Его госпитализировали. Патрульным, которые получили ранения, медики также оказали помощь.

В результате взрыва телесные повреждения получил 61-летний мужчина, который подорвал гранату, прохожие не пострадали, уточнили на сайте Нацполиции 9 августа. После обыска в доме злоумышленника правоохранители изъяли еще две гранаты РГД-5 с запалами.

Полиция открыла производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное хранение огнестрельного оружия и боеприпасов) и по ч.1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины.