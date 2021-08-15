"Очень тяжелый день". Умер отец Виталия Козловского

Козловский: У меня сегодня очень тяжелый день – ушел из жизни мой лучший папа в мире Фото: vkozlovskiy / Instagram

"У меня сегодня очень тяжелый день – ушел из жизни мой лучший папа в мире Виталий Сергеевич Козловский (12.04.1947–15.08.2021). Пишу не для сострадания, прошу вас помолиться за душу раба Божьего Виталия или просто посмотрите на эти фотографии и мысленно пожелайте душе моего папы вечного покоя", – написал он.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy)

В комментариях к посту звезды фанаты певца соболезнуют его потере и высказывают слова поддержки.

"Витась, держись. Наши соболезнования", – написала Алина Гросу.

"Господи, Виталичек... Какая грустная новость... Глубокие соболезнования", – добавила телеведущая Ольга Сумская.

"Как??? Держись, невероятный отец. Обожаю его, светлая память", – прокомментировала Светлана Тарабарова.