Козловский одновременно стал студентом и преподавателем

Украинский певец Виталий Козловский поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств на факультет музыкального искусства. Об этом он рассказал 1 сентября на своей странице в Instagram.
"Я студент! Вновь. Во время карантина понял, что просто бездействовать не могу и любое свободное время хочу использовать для развития", – объяснил он свое решение.
По словам артиста, он также будет преподавать на факультете, студентом которого стал.
"Процесс, когда параллельно получаешь новые знания и делишься своими наработками считаю вдвойне эффективным и интересным. Поэтому, в ближайшие полтора года буду совмещать концерты с учебой!" – заявил Козловский.
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Я студент! Вновь Во время карантина я понял, что просто бездеи * ствовать - не могу. И любое свободное время хочу использовать для развития и повышать свои * профессиональныи * уровень. Поэтому события этого года значительно ускорили принятие решения, которое зрело уже давно. Когда, если не сеи * час? Не хочу в старости сожалеть о том, что чего-то не успел, не сделал, не попробовал, отложил на потом. Я стал студентом Киевскои * муниципальнои * академии эстрадного и циркового искусств! Буду получать квалификацию магистра на факультете музыкального искусства. А также буду преподавать на этом факультете. И такои * процесс, когда параллельно получаешь новые знания и делишься своими, уже готовыми наработками, считаю вдвои * не эффективным и интересным. Поэтому в ближаи * шие полтора года буду совмещать концерты с учебои * ! С Днём знаний!
Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.
За годы музыкальной карьеры артист выпустил семь альбомов. Среди его хитов – песни "Моє море", "Красота-разлука", "Знаєш", "Небо плаче".