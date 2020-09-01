Козловский одновременно стал студентом и преподавателем

Украинский певец Виталий Козловский в ближайшие полтора года намерен совмещать концерты с учебой и преподавательской деятельностью в одном из киевских высших учебных заведений.

Украинский певец Виталий Козловский поступил в Киевскую муниципальную академию эстрадного и циркового искусств на факультет музыкального искусства. Об этом он рассказал 1 сентября на своей странице в Instagram.

"Я студент! Вновь. Во время карантина понял, что просто бездействовать не могу и любое свободное время хочу использовать для развития", – объяснил он свое решение.

По словам артиста, он также будет преподавать на факультете, студентом которого стал.

"Процесс, когда параллельно получаешь новые знания и делишься своими наработками считаю вдвойне эффективным и интересным. Поэтому, в ближайшие полтора года буду совмещать концерты с учебой!" – заявил Козловский.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

За годы музыкальной карьеры артист выпустил семь альбомов. Среди его хитов – песни "Моє море", "Красота-разлука", "Знаєш", "Небо плаче".