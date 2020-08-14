"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу

Украинский певец Виталий Козловский разместил в сети снимок, сделанный на фоне унитаза.

Козловский с помощью цитаты Бернарда Шоу выразил свое отношение к происходящему Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в туалете.

"Чем дольше живу, тем больше склоняюсь к мысли, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома", – подписал он фото цитатой британского писателя Бернарда Шоу.

"Туалет – как раз место для философских размышлений", – отреагировали на фото подписчики.

"Локация – огонь", – пошутили фолловеры.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

За годы музыкальной карьеры артист выпустил семь альбомов. Среди его хитов – песни "Моє море", "Красота-разлука", "Знаєш", "Небо плаче".