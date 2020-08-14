"Локация – огонь". Козловский процитировал в туалете Бернарда Шоу

Украинский певец Виталий Козловский на своей странице в Instagram обнародовал фото, на котором запечатлен в туалете.
"Чем дольше живу, тем больше склоняюсь к мысли, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома", – подписал он фото цитатой британского писателя Бернарда Шоу.
"Туалет – как раз место для философских размышлений", – отреагировали на фото подписчики.
"Локация – огонь", – пошутили фолловеры.
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Чем дольше я живу, тем больше склоняюсь к мысли о том, что в солнечной системе Земля играет роль сумасшедшего дома. #бернардшоу
Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.
За годы музыкальной карьеры артист выпустил семь альбомов. Среди его хитов – песни "Моє море", "Красота-разлука", "Знаєш", "Небо плаче".