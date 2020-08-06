Козловский рассказал, сколько стоит самая дорогая песня в его репертуаре

По словам украинского певца Виталия Козловского, после карантина артисты могут рассчитывать на скидку во время записи песен в студии или при оплате работы музыкантов.

Козловский: Если верю в песню, готов отдать за нее последнюю рубашку Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что в настоящее время работает над песней "Эквилибристы" авторства российской певицы украинского происхождения Анны Бастон. Об этом он рассказал в интервью изданию "Телегид".

По словам певца, это будет самый дорогой трек в его репертуаре.

"Композиция обошлась мне в $5,5 тыс. Если я верю в песню, готов отдать за нее последнюю рубашку", – заявил Козловский.

Он признался, что после кризиса артистам стало легче договариваться по ценам.

"Со всеми можно договориться. Сегодня, когда у всех работы не так много, можно рассчитывать на скидку в студии или среди музыкантов", – подчеркнул Козловский.

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.

За годы музыкальной карьеры артист выпустил семь альбомов. Среди его хитов – песни "Моє море", "Красота-разлука", "Знаєш", "Небо плаче".