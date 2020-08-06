Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото

По словам Козловского, публикуя провокационные снимки в своем микроблоге, он готов к любой реакции со стороны пользователей соцсети.

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что публикация в сети снимков, на которых он запечатлен полуобнаженным, стимулирует его следить за своей физической формой. Об этом он рассказал в интервью "Телегид".

"В первую очередь меня такие фотографии обязывают через год-два не выглядеть хуже. Это отличный мотиватор. Я не демонстрирую свою силу, а призываю заниматься спортом и уделять время себе самому", – объяснил он.

Козловский признался, что, публикуя провокационные снимки, не боится негативной реакции со стороны подписчиков.

"Только когда наступает пустота внутри, я готов хайпить и публиковать провокационные снимки. И готов к любой реакции на них. Но не стоит забывать, что подобная шумиха может быть частью пиар-кампании", – резюмировал Козловский.

На cвоей странице в Instagram певец часто публикует снимки, на которых позирует с обнаженным торсом или в плавках.

Чтобы выглядеть на фото достойно, певец посещает спортзал.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Привеееееет Как часто вы занимаетесь спортом? Публикация от Vitaliy Kozlovskiy (@vkozlovskiy) 2 Мар 2020 в 5:15 PST

Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.