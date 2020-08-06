Козловский рассказал, зачем постит в сети провокационные фото

Украинский певец Виталий Козловский заявил, что публикация в сети снимков, на которых он запечатлен полуобнаженным, стимулирует его следить за своей физической формой. Об этом он рассказал в интервью "Телегид".
"В первую очередь меня такие фотографии обязывают через год-два не выглядеть хуже. Это отличный мотиватор. Я не демонстрирую свою силу, а призываю заниматься спортом и уделять время себе самому", – объяснил он.
Козловский признался, что, публикуя провокационные снимки, не боится негативной реакции со стороны подписчиков.
"Только когда наступает пустота внутри, я готов хайпить и публиковать провокационные снимки. И готов к любой реакции на них. Но не стоит забывать, что подобная шумиха может быть частью пиар-кампании", – резюмировал Козловский.
На cвоей странице в Instagram певец часто публикует снимки, на которых позирует с обнаженным торсом или в плавках.
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Так хочется без повода Бродить всю ночь по городу, Так хочется о всём забыть И просто, просто жить. Мы в суете летящих дней Всё забываем главное: Нет ничего любви важней! Так хочется сорвать с себя Все маски и сомнения И каждый день Вдыхать любовь Быть самим собой. А наперёд загадывать Я не хочу и надо ли!? Ведь Ангел мой Всегда со мной... #будьсильнее
Чтобы выглядеть на фото достойно, певец посещает спортзал.
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Козловский родился в 1985 году во Львове. В 2009 году певец был удостоен звания заслуженного артиста Украины.