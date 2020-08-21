Бульвар Шоубиз
 
21 августа, 2020
 
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В семь или восемь лет? Козловский запутался в рассказах о первом сексе

Украинский певец Виталий Козловский спустя почти три года после признания о первом сексе в возрасте восьми лет, заявил, что интимная связь у него была в семилетнем возрасте.

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Козловский о первом сексе в детском возрасте: Было проникновение
Козловский о первом сексе в детском возрасте: Было проникновение
Фото: vkozlovskiy / Instagram

Украинский певец Виталий Козловский в эфире программы "Ж F*cktor" на YouTube-канале "Люкс-ФМ" признался, что первый секс у него был в семь лет.

"У меня была подружка детства, с которой мы росли вместе. Мне было семь лет. Она на три года старше. В один прекрасный день мы встретились, погуляли, пообщались и поняли, что нужно идти домой и "поимпровизировать". Она включила видеомагнитофон и мы смотрели, как дядя с тетей занимались сексом. И после этого началась практика. Она просто сказала: "Ну давай!". И все произошло", – рассказал Козловский.

Он отметил, что это случилось во Львове, и иногда они с этой девочкой занимались сексом, когда родители были дома.

"Это происходило с какой-то периодичностью. Это была для нас игра. У нас были разные ролевые игры", – признался певец.

Он отметил, что секс был полноценным.

"Было проникновение", – уточнил исполнитель.

В ноябре 2017 года Козловский заявлял, что первый секс у него произошел в восемь лет.

Почти три года назад Козловский расстался со своей девушкой Раминой. Она сообщила, что стала инициатором разрыва с певцом. Пара собиралась оформить отношения. 6 марта 2017-го, в свой день рождения, он сделал Рамине предложение.

В конце 2019 года Эсхакзай призналась, что причиной расставания стали отношения артиста со своим концертным директором Юлией Бакуменко. 

В марте 2020 года, отвечая ведущей "Cвітського життя" Кате Осадчей на вопрос об отношениях с Бакуменко, Козловский сменил тему.

Теги: секс, Виталий Козловский, певец
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