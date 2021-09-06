Смерть мэра Кривого Рога. В МВД говорят о серьезных злоупотреблениях в городе

"Смерть мэра, как и любого чиновника такого уровня, – это всегда путь к политизации, как бы ни хотели этого избежать. Особенно на местном уровне, где будет происходить смена элит в связи с этим", – отметил он.

Отвечая на вопрос о том, не оказывается ли давление на следствие в этом деле, министр заверил, что такого не происходит.

"Предварительно мы можем говорить о самоубийстве. Факторы, которые стали мотивом этого самоубийства, должно озвучить следствие. Но есть внешние факторы, которые уже установлены: проводился ряд масштабных проверок, аудит бюджета города и были обнаружены серьезные злоупотребления", – рассказал Монастырский.

В этом контексте министр добавил: "Это один из тех моментов, когда ответственность мог понести человек, который подписывал финансовые документы. В данном случае – мэр".