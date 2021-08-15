Следствие рассматривает три версии гибели мэра Кривого Рога – МВД

"Количество вариантов ограничено: это либо убийство, либо самоубийство, либо неосторожное обращение с оружием. Такое бывает", – сказал Шевченко.

По его словам, первичные следственные действия покажут признаки вероятности одного из трех вариантов. Также нужно провести судебно-медицинскую и баллистическую экспертизы.

Уже завтра, 16 августа, по его прогнозам, картина будет немного яснее, чем сегодня.

Советник погибшего мэра, экс-нардеп Андрей Гальченко, сообщил в эфире "Украина 24", что у Павлова было зарегистрированное оружие. "Визуально оружие, которое обнаружено на месте гибели, похоже на то, которое у него было", – отметил он.

Он также подчеркнул, что еще вчера разговаривал с Павловым. "Он был в хорошем настроении, все было замечательно. Он проверял строительство флагштока к 30-летию независимости Украины, все было нормально", – рассказал Гальченко. Он назвал погибшего "человеком очень веселым, жизнерадостным" и добавил, что у него было очень много планов.