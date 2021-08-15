Зеленский обещал держать расследование смерти мэра Кривого Рога под личным контролем

Зеленский будет настаивать на регулярных отчетах правоохранителей о следствии по делу Фото: EPA

"Ужасная новость – найден мертвым с огнестрельным ранением мэр Кривого Рога Константин Павлов. Искренние соболезнования близким", – написал Зеленский в Twitter.

Он отметил, что инцидент активно расследуют.

Жахлива новина – знайдений мертвим з вогнепальним пораненням мер Кривого Рогу Костянтин Павлов. Щирі співчуття близьким. Подію активно розслідують. На місці – поліція й усі необхідні фахівці. Найближчим часом зберу керівників усіх правоохоронних органів та заслухаю їхні доповіді. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) August 15, 2021

Позднее в Facebook Зеленский заявил, что уже в понедельник, 16 августа, соберет руководителей правоохранительных органов и заслушает их отчет по этому делу.

Он подчеркнул, что будет держать расследование под личным контролем и настаивать на регулярных отчетах правоохранителей.