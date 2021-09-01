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Экс-секретарь Криворожского горсовета Котляр, которого в "Слуге народа" назвали предателем, вышел из партии и сложил мандат

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Однопартийцы обвинили Котляра в измене, сам он считает свое решение единственно правильным
Однопартийцы обвинили Котляра в измене, сам он считает свое решение единственно правильным
Фото: 1kr.ua

Бывший секретарь горсовета Кривого Рога Александр Котляр, который был избран депутатом от партии "Слуга народа", вышел из фракции и сложил свои депутатские полномочия. Об этом Котляр заявил на внеочередной сессии горсовета 31 августа, сообщает "Радіо Свобода".

"В связи с тем, что на прошлой неделе я сложил полномочия секретаря городского совета, и учитывая то, что я избирался депутатом от политической партии "Слуга народа", единственным правильным для себя решением считаю сложить с себя депутатские полномочия", – сказал он и выразил надежду, что начатые им проекты продолжат его коллеги.

За то, чтобы лишить Котляра депутатского мандата, проголосовал 51 депутат из 53 присутствующих.

https://www.facebook.com/1KR.UA/videos/358256872692120/

Пресс-служба криворожской ячейки "Слуги народа" сообщила в Facebook, что накануне в город приехало руководство партии – глава политсилы Александр Корниенко и председатель парламентской фракции Давид Арахамия. Они заявили, что Котляр, "предавший своим поступком всю команду", должен быть исключен из фракции в горсовете и не может больше оставаться депутатом. 

"Своим поступком Котляр мог создать впечатление, что "Слуга народа" не хочет брать на себя ответственность за то, как живет Кривой Рог, за то, стабильно ли будут работать городское хозяйство и социальная сфера", – сказал Корниенко.

По его мнению, действия Котляра – это "игра в пользу политических сил, которые прибегают к безосновательным и циничным обвинениям "Слуги народа" в смерти городского головы Константина Павлова".

https://www.facebook.com/zekryvyirih.2019/posts/4551176561580543

Контекст:

Котляр как секретарь горсовета должен был до следующих выборов выполнять обязанности городского головы вместо погибшего мэра Кривого Рога Константина Павлова. Однако 25 августа Котляр отказался от своей должности.

"Я неоднократно слышал, что я первое лицо, заинтересованное в том, что произошло [с Павловым]. Я никогда в жизни не держался за должности, не делал поступков, за которые было бы стыдно... Если я останусь, буду все время чувствовать кровавые слова за своей спиной", – сказал Котляр.

Вместо него секретарем горсовета и, соответственно, и.о. городского головы был избран бывший мэр города Юрий Вилкул. 

Фракция депутатов "Слуги народа" в Криворожском городском совете назвала отставку Котляра "предательством".

Теги: Кривой Рог, депутаты, горсовет, мандат, Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия
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