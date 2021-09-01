Экс-секретарь Криворожского горсовета Котляр, которого в "Слуге народа" назвали предателем, вышел из партии и сложил мандат

Однопартийцы обвинили Котляра в измене, сам он считает свое решение единственно правильным Фото: 1kr.ua

"В связи с тем, что на прошлой неделе я сложил полномочия секретаря городского совета, и учитывая то, что я избирался депутатом от политической партии "Слуга народа", единственным правильным для себя решением считаю сложить с себя депутатские полномочия", – сказал он и выразил надежду, что начатые им проекты продолжат его коллеги.

За то, чтобы лишить Котляра депутатского мандата, проголосовал 51 депутат из 53 присутствующих.

Пресс-служба криворожской ячейки "Слуги народа" сообщила в Facebook, что накануне в город приехало руководство партии – глава политсилы Александр Корниенко и председатель парламентской фракции Давид Арахамия. Они заявили, что Котляр, "предавший своим поступком всю команду", должен быть исключен из фракции в горсовете и не может больше оставаться депутатом.

"Своим поступком Котляр мог создать впечатление, что "Слуга народа" не хочет брать на себя ответственность за то, как живет Кривой Рог, за то, стабильно ли будут работать городское хозяйство и социальная сфера", – сказал Корниенко.

По его мнению, действия Котляра – это "игра в пользу политических сил, которые прибегают к безосновательным и циничным обвинениям "Слуги народа" в смерти городского головы Константина Павлова".