В телефоне погибшего мэра Кривого Рога Павлова удалена вся переписка – СМИ

Отмечается, что правоохранители не смогли обнаружить в телефоне ничего, что помогло бы следствию.

Контекст:

О смерти Павлова стало известно 15 августа. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие лежало рядом.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

В Нацполиции Днепропетровской области сообщали, что проверяют записи с камер наблюдения с места гибели Павлова. Правоохранители рассматривают четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, которые называли ранее, а также доведение до самоубийства, отмечал руководитель ГУ Нацполиции в регионе Анатолий Щадило.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей.

Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от "Оппозиционной платформы – За жизнь".

Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.