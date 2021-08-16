Полицейские изучают записи видеокамер с места гибели мэра Кривого Рога. Кроме Павлова, никого не увидели

Об этом руководитель главного управления Нацполиции в Днепропетровской области Анатолий Щадило рассказал на брифинге 16 августа, сообщило агентство "Интерфакс-Украина".

"Был сделан детальный осмотр места происшествия. Проводится анализ камер видеонаблюдения. Информация, которая находилась на сервере, сегодня обрабатывается. Других людей мы на видео не видим, проводится детальный анализ", – сказал он.

На теле погибшего обнаружили одно ранение из карабина "Сайга", изъятое на месте происшествия оружие направили на комплексную экспертизу, уточнил Щадило.

По его словам, сейчас полиция рассматривает четыре версии: убийство, самоубийство, неосторожное обращение с оружием, которые называли ранее, а также доведение до самоубийства.



