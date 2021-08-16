Смерть мэра Кривого Рога. Полиция не исключает доведение до суицида

Журналист спросил у полицейских, рассматривают ли они версию доведения до самоубийства, кроме уже озвученных.
"Да, не исключается и такая версия. Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться", – ответил он.
О смерти Павлова 15 августа сообщили нардеп от ОПЗЖ Вадим Рабинович и местные СМИ. Погибшего нашли застреленным на веранде его дома в селе Вольное под Кривым Рогом, оружие лежало рядом.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Правоохранители рассматривают три версии – убийство, самоубийство и неосторожное обращение с оружием.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что берет расследование под личный контроль и намерен регулярно требовать отчетов от правоохранителей.
Павлову было 48 лет. Он стал мэром в декабре 2020 года, будучи на тот момент советником предыдущего городского головы Кривого Рога Юрия Вилкула, баллотировался от ОПЗЖ.
Был депутатом Днепропетровского областного совета от Партии регионов, возглавлял городскую организацию Партии регионов. Дважды избирался в украинский парламент по округу в Кривом Роге. В 2012 году – от Партии регионов, в 2014 году – как самовыдвиженец. В 2019 году баллотировался в Верховную Раду как самовыдвиженец, но проиграл.