Смерть мэра Кривого Рога. Полиция не исключает доведение до суицида

В полиции заверили, что рассматривают и проверяют любые версии смерти Павлова Фото: depositphotos.com

Журналист спросил у полицейских, рассматривают ли они версию доведения до самоубийства, кроме уже озвученных.

"Да, не исключается и такая версия. Любая версия будет сейчас рассматриваться и проверяться", – ответил он.